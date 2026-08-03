快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

資本支出及展望超標 法人調升日月光獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

日月光投控（3711）受益客戶需求暢旺，目前整體半導體封測業務產能利用率維持接近滿載水準，加上強勁先進封測業務有助獲利逐季改善，基於資本支出上修及展望優於預期，法人調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，日月光投控第2季財報繳出超標成績單，預估第3季營收可望季增20%以上，優於原先預期的10%，其中，EMS、封測分別季增40%、12%，2026，將全年資本支出由85億美元至105億美元，以支應客戶強勁需求。

2026年全年來看，法人預期日月光投控封測業務營收強勁動能可望延續至下半年，並預估先進封裝全年營收將較先前預估進一步增加，一般封測業務亦可成長20%，主要拜電動車或AI等高可靠度應用，客戶傾向採用公司的高效全自動化產線，上修營收及獲利預估值。

展望2027年，受惠晶圓代工客戶加大外包規模，法人預估先進封裝成長態勢仍旺，法人預估可望較2026年翻倍，占整體封測營收比重將由今年的23%提升至34%，占公司整體營收比重則由今年的14%提升至23%。

針對毛利率趨勢，法人指出，隨營收規模擴大、價格環境有利，加上產品組合改善，預估2026年第4季封測毛利率有機會突破30%的結構性天花板，並上修2027年毛利率預估區間，及獲利預估值。

法人 日月光 資本支出

延伸閱讀

全民權證／日月光 挑價外15%

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

美系四大CSP上修資本支出 法人點名13檔受惠供應鏈

亞馬遜財報超乎預期、帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

相關新聞

盛群漲價效應、下半年營運可望優於上半年 盤中股價奔漲停

微控制器廠盛群（6202）為反映成本，已啟動產品報價調漲，估計下半年營運表現將優於上半年，該公司今日盤中股價奔向漲停。

聯發科ASIC前景大好 盤中攻上漲停

聯發科（2454）切入ASIC業務，發展前景大好，上周五於法說會中更是上修明年相關市占率預估，帶動今日盤中股價攻上漲停。

生醫類指為何突然暴衝？藥華藥、晶碩雙鎖漲停 關鍵利多一次看

台股8月首個交易日開低後強勢翻紅，盤中一度大漲664點，距離月線僅剩約162點。其中，生醫族群在藥華藥（6446）、晶碩（6491）雙雙攻上漲停帶動下轉強，類股指數勁揚近6%，拿下類指漲幅王。

三星、SK海力士財報報喜！009829一籃子布局韓國AI核心

韓國最新財報更為這場「Memory競賽」注入強心針。大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠分析，三星電子2026年第2季營業利益衝上89.4兆韓元（約2兆新台幣），躍居全球單季獲利最高科技龍頭；SK海力士未來數季的產能更是被科技巨頭全面掃光，市場共識預估2026年ROE將衝高至驚人的97%。

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

聯發科（2454）上半年每股純益30.45元，預估第3季預估營收1,522~1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；全年營收成長高個位數百分比，聯發科在上周五的法說會釋出AI ASIC布局加速的訊息，首代AI加速器ASIC將進入量產，多家外資同聲喊買且上調目標價，其中一家美系外資將目標價調高至7,000元；聯發科3日跳空以漲停3,910元開出後鎖死，排隊買單逾4,000張。

亞馬遜財報超乎預期、帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

全球最大電商及雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）公布財報超乎市場預期，更上調全年資本支出來到2,200億美元，加上AI ASIC Trainium 3持續量產出貨，帶旺智邦（2345）等供應鏈出貨表現。智邦也規劃8月6日舉辦董事會通過第2季及上半年財報，市場預期應有不錯獲利表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。