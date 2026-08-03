資本支出及展望超標 法人調升日月光獲利預估值及目標價

日月光投控（3711）受益客戶需求暢旺，目前整體半導體封測業務產能利用率維持接近滿載水準，加上強勁先進封測業務有助獲利逐季改善，基於資本支出上修及展望優於預期，法人調升獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，日月光投控第2季財報繳出超標成績單，預估第3季營收可望季增20%以上，優於原先預期的10%，其中，EMS、封測分別季增40%、12%，2026，將全年資本支出由85億美元至105億美元，以支應客戶強勁需求。

2026年全年來看，法人預期日月光投控封測業務營收強勁動能可望延續至下半年，並預估先進封裝全年營收將較先前預估進一步增加，一般封測業務亦可成長20%，主要拜電動車或AI等高可靠度應用，客戶傾向採用公司的高效全自動化產線，上修營收及獲利預估值。

展望2027年，受惠晶圓代工客戶加大外包規模，法人預估先進封裝成長態勢仍旺，法人預估可望較2026年翻倍，占整體封測營收比重將由今年的23%提升至34%，占公司整體營收比重則由今年的14%提升至23%。

針對毛利率趨勢，法人指出，隨營收規模擴大、價格環境有利，加上產品組合改善，預估2026年第4季封測毛利率有機會突破30%的結構性天花板，並上修2027年毛利率預估區間，及獲利預估值。