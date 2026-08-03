資金回來了 景碩、欣興連拉2根漲停 南電也一度亮燈

ABF載板四雄短線股價從高點下滑以來，高低價跌幅都超過4成，不過，近日出現資金回流的跡象， 景碩（3189）、欣興（3037）3日同步拉出第2根漲停，南電（8046）也一度衝達漲停1,010元，重返千元，盤中打開漲幅逾6%，臻鼎-KY（4958）也是上漲走勢。

景碩第2季營收124.96億元，毛利率26.1%，營益率13.4%，歸屬母公司稅後純益13.11億元，每股純益2.57元；累計上半年營收236.01億元，毛利率23.8%，營益率10.9%，歸屬母公司稅後純益18.6億元，每股純益3.74元。

景碩董事會通過新增專案資本支出約196億元，主要用於擴充營運所需，在AI與高階載板需求升溫下，為後續成長預作準備。

欣興第2季稅後純益131.14億元，單季獲利首度突破百億元，創歷史新高；累計上半年每股純益11.7元，賺逾一股本，創同期新高；董事會決議調整今年度資本預算及長交期設備預下訂單金額，上修今年資本支出至537億元，持續擴充高階製程產能。

欣興法說會釋出樂觀展望，看好AI GPU、ASIC及HPC需求持續強勁，下半年AI產品營收占比可望由上半年的6成提升至7成，隨高階訂單增加及調漲售價反映成本，下半年營收可望續增，第3季毛利率有機會優於第2季。

景碩以695元開高後衝上漲停698元鎖死；欣興以842元開高走高， 盤中衝上漲停865元；南電則是跳空以漲停1,010元開出，盤中打開，漲幅逾6%；臻鼎-KY盤中漲幅逾3%。