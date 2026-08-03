緯穎領先大盤 股價創新高

ODM大廠緯穎（6669）3日小小跳空開高後，股價便一路震盪向上，10：15左右便亮燈漲停，漲停價為5,925元，創下歷史新高價位，成交量增加至2,881張，目前仍有123張的買盤等待入場。近日內外資法人紛紛出報告，上調緯穎獲利及目標價，法人看好在 Trainium 3、Vera Rubin 及 Helios 三大產品的貢獻下，緯穎營運表現將迎來爆發。

法人推估，AI Agent帶動通用伺服器需求成長強勁，緯穎相關營收將有望較去年同期接近翻倍成長，加上記憶體轉為代採購模式，整體毛利率有望提升。AI伺服器的部分，6月已開始出貨Trainium 3 (T3) AI ASIC 伺服器，接下來隨著氣冷機櫃於第3季持續放量，以及第4季 Vera Rubin 和 Helios MI455 同時開始出貨下，將會大量挹注營收，下半年將重返高速成長態勢，因此法人上調目標價至7,750元。