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盛群漲價效應、下半年營運可望優於上半年 盤中股價奔漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
盛群總經理蔡榮宗。聯合報系資料照
盛群總經理蔡榮宗。聯合報系資料照

微控制器廠盛群（6202）為反映成本，已啟動產品報價調漲，估計下半年營運表現將優於上半年，該公司今日盤中股價奔向漲停。

盛群近日透露，為反映成本上升，將進行疫情後首次全面性調整產品報價，幅度約一至兩成。該公司先前是於3月時，僅針對低毛利的專案進行價格調整，對於上漲成本大多自行吸收。但封裝部分在本季可能面臨個別合作廠商第二或第三次調高價格，加上考量到晶圓代工部分也已經預告明年要調升報價，因此為反映成本，近期對客戶調漲下單適用報價。

盛群近日已先公布第2季財報，營收為9.83億元，年增14％、季增19％，歸屬母公司業主淨利為1.47億元，年增5.63倍、季增1.16倍，每股純益為0.64元。其上半年合併營收為18.08億元，年增12％，歸屬母公司業主淨利為2.16億元，年增92％，每股純益為0.94元。

盛群預期下半年營運表現將優於上半年，第3季應可呈現季增，第4季則估計與本季相當。

盛群新切入伺服器散熱風扇應用MCU，打入電源供應器大廠供應鏈，該公司提到，相關產品預計會爭取到部分目前是由外商供應的額度，正在客戶端測試中，相關效益估計可能於明年逐漸發酵。

至於既有產品線方面，盛群的安防應用產品線，第2季相關出貨量創單季新高，整體上半年相關出貨量年增逾三成，後續動能評估也可維持。另外，其健康保健應用產品的上半年出貨量也年增逾一成。同時，該公司預期，今年電磁爐應用產品線的成長幅度將會最為明顯。馬達控制應用產品線方面，因為最大單一客戶的訂單將在本季出貨，單季相關出貨量也可望提高。

盛群

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