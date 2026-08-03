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聯發科ASIC前景大好 盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照片

聯發科（2454）切入ASIC業務，發展前景大好，上周五於法說會中更是上修明年相關市占率預估，帶動今日盤中股價攻上漲停。

聯發科指出，該公司透過與美國一家大型雲端服務商緊密合作，已成功打造首款具備領先效能的AI加速器 ASIC，並預計於今年第4季進入量產，2026年資料中心營收可望超過20億美元。

同時，基於其解決方案為客戶帶來更優異的整體擁有成本（TCO），聯發科預期資料中心營收在2027年將加速成長。該公司認為，2027年的可服務市場規模（SAM）可達800億美元，而其市占率目標也將從上季所預估的10%至15%，提高為15%至20%。

另外，聯發科第二款AI加速器ASIC也進展順利，不僅在運算效能上有顯著提升，也進一步優化TCO。此外，透過與先進封裝合作夥伴的緊密合作，第二款ASIC的良率與可靠度表現皆符合開發進度，持續朝2028年量產目標推進，該公司有信心市占率會隨著這款ASIC放量而增加。

聯發科

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