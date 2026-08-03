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生醫類指為何突然暴衝？藥華藥、晶碩雙鎖漲停 關鍵利多一次看

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
生醫族群類股指數勁揚近6%。聯合報系資料照
生醫族群類股指數勁揚近6%。聯合報系資料照

台股8月首個交易日開低後強勢翻紅，盤中一度大漲664點，距離月線僅剩約162點。其中，生醫族群在藥華藥（6446）、晶碩（6491）雙雙攻上漲停帶動下轉強，類股指數勁揚近6%，拿下類指漲幅王。

盤面上，藥華藥鎖住漲停1165元，重新站回10日線，單一個股貢獻大盤約15點，擠進盤面漲點貢獻前20名，晶碩同步漲停，合一（4743）也一度亮燈，康霈*（6919）、美時（1795）、沛爾生醫-創（6949）漲逾5%，保瑞（6472）、五鼎（1733）、北極星藥業-KY（6550）、ABC-KY（6598）、台康生技（6589）等個股同步走揚，帶動生醫族群多頭氣勢。

藥華藥此次強勢反彈，市場聚焦新藥利多。公司日前公告，旗下新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）獲澳門藥物監督管理局核准新增原發性血小板過多症（ET）適應症，可望進一步擴大骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。法人認為，此次新增適應症有助拓展澳門市場銷售版圖，也增添未來營運成長動能。不過，值得注意的是，藥華藥7月股價曾重挫280元、跌幅達20.9%，月線終止連三紅，此次漲停也帶有跌深反彈意味。

隱形眼鏡大廠晶碩則受惠財報與營收雙利多激勵。公司7月合併營收7.46億元、年增17.42%，改寫歷史單月次高，累計前7月營收47.46億元、年增23.1%；上半年每股純益13.13元，同創歷年同期新高。法人看好，在日本市場需求穩健、矽水膠新品放量、高階產品比重提升及新增產能挹注下，今年營收可望突破85億元，明年挑戰100億元，目標價上看400至441元。

另一檔強勢股合一則受惠重大新藥進展。公司宣布糖尿病足潰瘍新藥「速必一」（ON101）上市後臨床試驗完成解盲，16周完全癒合率達76.3%，顯著優於對照組44.9%，且安全性良好，提前達成試驗目標。合一表示，衛福部食藥署已認可該試驗可替代原規畫的美國三期臨床試驗，後續將據此向兩岸主管機關申請擴大適應症，市場也看好產品後續商業化進程可望加速，成為推升股價的重要催化劑。

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