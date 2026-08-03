新應材上半年 EPS 6.99元 法人估全年上看14.9元

新應材（4749）第2季自結每股稅後純益（EPS）為3.33元，年增8.4%，表現符合市場預期，法人機構預估，全年EPS將上看14.9元。

分析師表示，新應材受惠大客戶規劃了34座先進製程廠，目前僅新竹、高雄共兩座預計在今年下半年放量，隨著客戶在寶山、高雄、台南、熊本、亞利桑那等地持續擴廠，新應材的營收將隨客戶產能等比例擴張，其餘32座廠都是未來的潛在營收來源。

此外，新應材在黃光微影製程方面，是主要客戶倚重的供應商，公司的表面改質劑（Rinse）、洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）等產品出貨量將於2奈米放量後開始有明顯貢獻。

加上高雄廠一期明年第1季將達滿載，二期預計將投產，產能大於一期，可滿足主要客戶到2030年的需求，屆時半導體材料營收較2025年將翻倍成長。此外，高雄三期也將於2027年開始動工，以銜接主要客戶2031年A10節點放量的時程。

新應材目前KrF光阻材料正在客戶驗證中，目標在2027年通過認證，並於2030年達到3,000萬美元的營收目標，市場估今年EPS為14.9元、年成長32.1%。