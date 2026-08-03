快訊

0803-0809「血型+生肖」財運TOP5！夏日財氣大開 荷包迎來大豐收

退休金又變多！勞動基金大賺 新制勞退分紅每人11.6萬元再創高

生產良率差一截 中國研發DUV量產仍是警鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

新應材上半年 EPS 6.99元 法人估全年上看14.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

新應材（4749）第2季自結每股稅後純益（EPS）為3.33元，年增8.4%，表現符合市場預期，法人機構預估，全年EPS將上看14.9元。

分析師表示，新應材受惠大客戶規劃了34座先進製程廠，目前僅新竹、高雄共兩座預計在今年下半年放量，隨著客戶在寶山、高雄、台南、熊本、亞利桑那等地持續擴廠，新應材的營收將隨客戶產能等比例擴張，其餘32座廠都是未來的潛在營收來源。

此外，新應材在黃光微影製程方面，是主要客戶倚重的供應商，公司的表面改質劑（Rinse）、洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）等產品出貨量將於2奈米放量後開始有明顯貢獻。

加上高雄廠一期明年第1季將達滿載，二期預計將投產，產能大於一期，可滿足主要客戶到2030年的需求，屆時半導體材料營收較2025年將翻倍成長。此外，高雄三期也將於2027年開始動工，以銜接主要客戶2031年A10節點放量的時程。

新應材目前KrF光阻材料正在客戶驗證中，目標在2027年通過認證，並於2030年達到3,000萬美元的營收目標，市場估今年EPS為14.9元、年成長32.1%。

延伸閱讀

新應材上半年EPS 6.99元 營運增溫

崇越財報／上半年 EPS 14.79元創高 第2季營收首度突破200億元

竑騰訂單看到明年

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

相關新聞

盛群漲價效應、下半年營運可望優於上半年 盤中股價奔漲停

微控制器廠盛群（6202）為反映成本，已啟動產品報價調漲，估計下半年營運表現將優於上半年，該公司今日盤中股價奔向漲停。

聯發科ASIC前景大好 盤中攻上漲停

聯發科（2454）切入ASIC業務，發展前景大好，上周五於法說會中更是上修明年相關市占率預估，帶動今日盤中股價攻上漲停。

生醫類指為何突然暴衝？藥華藥、晶碩雙鎖漲停 關鍵利多一次看

台股8月首個交易日開低後強勢翻紅，盤中一度大漲664點，距離月線僅剩約162點。其中，生醫族群在藥華藥（6446）、晶碩（6491）雙雙攻上漲停帶動下轉強，類股指數勁揚近6%，拿下類指漲幅王。

三星、SK海力士財報報喜！009829一籃子布局韓國AI核心

韓國最新財報更為這場「Memory競賽」注入強心針。大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠分析，三星電子2026年第2季營業利益衝上89.4兆韓元（約2兆新台幣），躍居全球單季獲利最高科技龍頭；SK海力士未來數季的產能更是被科技巨頭全面掃光，市場共識預估2026年ROE將衝高至驚人的97%。

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

聯發科（2454）上半年每股純益30.45元，預估第3季預估營收1,522~1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；全年營收成長高個位數百分比，聯發科在上周五的法說會釋出AI ASIC布局加速的訊息，首代AI加速器ASIC將進入量產，多家外資同聲喊買且上調目標價，其中一家美系外資將目標價調高至7,000元；聯發科3日跳空以漲停3,910元開出後鎖死，排隊買單逾4,000張。

亞馬遜財報超乎預期、帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

全球最大電商及雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）公布財報超乎市場預期，更上調全年資本支出來到2,200億美元，加上AI ASIC Trainium 3持續量產出貨，帶旺智邦（2345）等供應鏈出貨表現。智邦也規劃8月6日舉辦董事會通過第2季及上半年財報，市場預期應有不錯獲利表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。