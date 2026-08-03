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聯光通遭受勒索病毒攻擊訊息 火速上線解釋
聯光通（4903）3日公告，公司收到資訊系統遭受勒索病毒攻擊訊息，接獲當下便立即檢視內部相關資安紀錄，並加強相關防護機制，目前所有資訊系統陸續恢復正常運作中，同時公司已報警處理。公司表示，本次攻擊並不會對營運造成影響，公司未來也將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。
聯光通今日在光通訊族群集體反彈下，早盤跳空後便一路走高，於10點左右便成功攻上漲停，雖一度震盪，但在10：50左右便亮燈鎖死。公司近年進行業務整頓，接下來將會以工程、能源、光通訊等三大主軸，提升營運表現。
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