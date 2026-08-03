聽新聞
0:00 / 0:00
磷化銦磊晶需求暢旺 全新早盤衝上漲停
磊晶廠全新（2455）受惠AI資料中心對磷化銦（Inp）需求暢旺，加上公司近期二度取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，預料第3季磊晶出貨動能將明顯轉強，迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀，帶動今（3）日股價強勢攻上漲停板，上漲29元，暫收321元。
全新今年已分別在6月中、7月初獲得上游磷化銦基板供應商的料源，近期正在開始量產出貨給光通訊客戶，6月營收已有部分開始貢獻，7、8月將完整貢獻業績，估計第3季營運動能將比第2季大幅成長。
此外，由於原物料持續上漲，加上市場供不應求，全新已在第2季「二度」向客戶通報調漲磊晶價格，每次漲幅都在雙位數。對此，全新指出，從目前供需狀況以及成本來看，第3季報價也不排除持續調漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。