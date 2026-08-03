三星、SK海力士財報報喜！009829一籃子布局韓國AI核心

韓國最新財報更為這場「Memory競賽」注入強心針。大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠分析，三星電子2026年第2季營業利益衝上89.4兆韓元（約2兆新台幣），躍居全球單季獲利最高科技龍頭；SK海力士未來數季的產能更是被科技巨頭全面掃光，市場共識預估2026年ROE將衝高至驚人的97%。

事實上，郭修誠指出，SK Square也展現健康的股權結構，第1季機構法人與散戶各半（50:50），大資金進駐扮演定海神針，且資產淨值（NAV）折價率已由75%大幅改善至45%，管理階層目標在2028年前降至30%以內，長線資本利得想像空間巨大。

面對如此巨大的基本面紅利，卻又想規避市場短期劇烈震盪，大華韓國KOSPI 50（009829）所追蹤的KOSPI 50指數提供「核心科技壓艙、上中下游全涵蓋、多元非財閥龍頭互補」三大優勢。

首先，指數前兩大成分股為SK海力士（38.85%）與三星電子（29.92%），雙雄合計權重近70%。雖然自由流通市值加權結構能最大化捕捉AI算力龍頭的爆發力，但指數貼心設有「最大成分股30%權重上限」，能降低單一企業的突發營運風險。

大華韓國KOSPI 50（009829）追蹤指數KOSPI 50一籃子打包了SK Square、三星電機、韓美半導體等關鍵設備與IC設計大廠，完整護航半導體生態系。最重要的是，指數同步納入了現代汽車、起亞汽車、KB金融集團及新韓金融集團等注重股東權益、擁有強勁現金流的非財閥各產業龍頭。

當科技股面臨漲多回檔時，非科技權重能及時提供強韌的防守支撐。投資人僅需以10元親民價，即可輕鬆擁抱高純度的AI基礎建設紅利，是2026年第3季投資人不容錯過的跨境投資配置核心。