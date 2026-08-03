外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

聯發科（2454）上半年每股純益30.45元，預估第3季預估營收1,522~1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；全年營收成長高個位數百分比，聯發科在上周五的法說會釋出AI ASIC布局加速的訊息，首代AI加速器ASIC將進入量產，多家外資同聲喊買且上調目標價，其中一家美系外資將目標價調高至7,000元；聯發科3日跳空以漲停3,910元開出後鎖死，排隊買單逾4,000張。

聯發科公布今年第2季財報，毛利率46.2%，營益率15%，稅後純益243.35億元，淨利率16.2%，每股純益15.28元；累計上半年毛利率46.2%，營益率15.2%，稅後純益484.89億元，淨利率16.1%，每股純益30.45元；展望第3季，聯發科預估營收約1,522億至1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；全年營收成長高個位數百分比。

聯發科執行長蔡力行在法說會表示，AI ASIC的布局加速，首代AI加速器ASIC將進入量產、第二代產品開發進展順利，看好未來幾年資料中心業務快速成長，將2027年AI ASIC市占率目標，由原預估的10%至15%，上調至15%至20%。

聯發科表示，首代AI加速器ASIC已完成開發，與美國大型雲端服務供應商密切合作，預計第4季開始量產，將推升資料中心業務成長，預估2026年資料中心相關營收可望突破20億美元，2027年成長動能進一步增強。

多家外資則是喊買聯發科，且上調目標價，其中一家美系外資看好聯發科由客製化ASIC設計，擴大朝完整AI晶片平台供應商發展，預期聯發科AI加速器ASIC業務未來2~3年將可望倍數成長，重申買進評等，目標價由6,055元上調至6,800元。

另一家美外資認為，聯發科第3季財測優於預期，AI ASIC業務展望更加樂觀，顯示成長循環才剛起步，加上先進封裝及載板良率進展順利，有助降低市場對量產執行能力的疑慮，考量AI ASIC近期及中期展望轉強，重申買進評等，將12個月目標價由6,800元調高至7,000元。

聯發科早盤以漲停3,910元開出早盤短暫打開後再鎖上漲停，市價及漲停排隊買單超過4,000張，影響大盤指數約194點。