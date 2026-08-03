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亞馬遜財報超乎預期 帶旺智邦業績 股價亮燈漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
亞馬遜財報超乎預期，帶旺智邦業績，股價亮燈漲停。手機截圖
亞馬遜財報超乎預期，帶旺智邦業績，股價亮燈漲停。手機截圖

全球最大電商及雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）公布財報超乎市場預期，更上調全年資本支出來到2,200億美元，加上AI ASIC Trainium 3持續量產出貨，帶旺智邦（2345）等供應鏈出貨表現。智邦也規劃8月6日舉辦董事會通過第2季及上半年財報，市場預期應有不錯獲利表現。

亞馬遜財報亮眼激勵盤後股價上漲，也激勵亞馬遜供應商智邦股價3日早盤跳空登上漲停，盤中一度拉回後，再度鎖上漲停，上漲210元，股價回到2,335元。

根據外電報導，亞馬遜上修全年資本支出約一成，主要反映記憶體價格上漲，以及AWS與生成式AI基礎建設投入擴大。

此外，在AI硬體與雲端服務方面，亞馬遜旗下AWS晶片業務年營收已突破250億美元，並維持三位數高度成長；自研晶片Trainium已取得Anthropic與OpenAI多年期算力採購訂單，並擴大大型企業客戶採用。

法人看好，AWS預計自2026年下半年開始大量布建新款AI ASIC Trainium 3世代產品，下游供應商已於第2季底量產出貨，並將逐月放量至第4季。

法人指出，亞馬遜擴大資本支出，加上AI ASIC Trainium 3持續量產出貨，且出貨熱度將延續至第4季，可望帶旺智邦等亞馬遜供應鏈業績表現，除下半年營運可期，智邦將於8月6日公布第2季及上半年財報，可望繳出亮眼佳績。

智邦 亞馬遜 財報

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