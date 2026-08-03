聯發科盤中攻漲停！AI ASIC 營收潛力強、這外資卻喊「中立」

聯發科（2454）3日以3,910元強勢攻漲停，在AI特殊應用晶片（ASIC）領域最具營收潛力。外資滙豐證券將目標價由2,605元調升至4,250元，調幅63.1%，但評等維持「中立」。

滙豐表示，鑑於聯發科營運重心已從傳統智慧型手機轉向AI ASIC，因此採分拆組合估值法（SOTP），分別給予AI ASIC 43倍與智慧型手機14倍本益比，將目標價由2,605元調升至4,250元。

以3日漲停價3,910元計算，儘管調升目標價並預估有超過8%上漲空間，但滙豐考量當前股價已部分反映明年CoWoS利多，加上2028來自英特爾（Intel）EMIB的潛在成長空間仍有待觀察，故維持「中立」評等。

至於給予「中立」的原因，滙豐補充，還考量HBM記憶體採購仍存在不確定性，Google TPU自Zebrafish架構升級至Humufish架構後，平均售價已由4,000至5,000美元大幅提升至1.2萬至1.5萬美元，實際漲幅仍具變數，將成為影響2028年ASIC營收預估的關鍵因素。

另外，滙豐預估，聯發科AI ASIC業務將於今年第4季開始放量，預計AI ASIC今年營收約為23億美元。