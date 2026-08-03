晶碩半報、7月營收雙喜 股價奔漲停 法人估明年挑戰賺三個股本

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）7月營收續報佳音，單月合併營收7.46億元，年增17.42%，創歷史單月次高，僅次於2023年11月，創兩年多來新高；累計前七月合併營收47.46億元，年增23.1%。受惠上周五公布半年報獲利創高，加上7月營收續強激勵，晶碩3日開盤後股價走揚，早盤攻上漲停356元，一口氣站回5日、月線、季線。

法人指出，受惠日本市場需求穩健、矽水膠新品放量及高階光學產品比重提升，看好晶碩今年營收可望突破85億元、明年挑戰100億元，獲利也有機會由今年賺逾2.5個股本，進一步朝明年3個股本邁進。目前多家本土法人皆維持偏多看法，目標價喊上400元至441元。

晶碩上週五公告上半年財報，受惠高階產品出貨成長，上半年合併營收40億元，年增24.2%；歸屬母公司淨利10.17億元，年增26.6%，每股純益（EPS）13.13元，改寫歷年同期新高。其中，第2季EPS達7.07元，較去年同期大幅成長，創歷年同期新高、單季歷史次高，僅次於2023年第4季，獲利表現亮眼。晶碩預計8月7日除息，每股將配發現金股利10.0051元。

晶碩表示，目前日本仍是公司最主要市場，隨既有客戶持續擴大採購，加上矽水膠產品滲透率逐步提升，以及高階散光、老花及多焦點等產品出貨增加，產品組合持續優化。另一方面，中國市場除彩色隱形眼鏡需求回溫外，公司也持續推廣高階產品，配合南通廠投產，有助提升供貨效率及在地服務能力。

法人指出，晶碩今年下半年可望受惠日本及歐洲市場矽水膠新品持續放量，高階光學產品占比提升，有助推升整體產品組合與獲利表現；隨隱形眼鏡產業進入傳統旺季，加上新增產能陸續開出，預期下半年營運動能將優於上半年，後續成長仍以日本、歐洲及中國市場為主要動能。