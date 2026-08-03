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崇越第2季每股純益7.92元 創單季新高 上半年獲利創同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技董事長曾海華。圖／崇越提供
崇越科技董事長曾海華。圖／崇越提供

崇越科技今日公布第2季財務報告。受惠於全球AI與高效能運算（HPC）引爆，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，單季營收首度突破200億元大關。

崇越科技第2季合併營收達 208.3 億元，季增 12.3%、相較去年同期成長 22.6%，創下單季新猷。獲利表現突出，母公司業主淨利高達 15.4 億元，季增 16%，年增率更飆升至 67.8%。第2季單季每股純益衝上 7.92 元，刷新今年第1季甫創下的 6.86 元紀錄，再創單季新高。

綜觀今年上半年，崇越科技合併營收達 393.6 億元，年增 20.2%；營業淨利達 29.1 億元，年增 35.3%；歸屬母公司業主淨利更飆升至 28.6 億元，年增高達 54.2%；每股盈餘（EPS）高達 14.79元。本期淨利、母公司業主純益與每股純益等各項核心獲利指標均繳出年增逾五成的成績。

展望2026下半年，隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，帶動相關材料與廠務工程需求。崇越科技持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化布局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，全年營運規模與獲利表現有望再締新頁。

矽晶圓 晶圓

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