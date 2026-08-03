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崇越財報／上半年 EPS 14.79元創高 第2季營收首度突破200億元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體材料通路暨整合服務廠崇越科技（5434）1 日公布第2季財報，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）需求升溫，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具及研磨液出貨成長，單季營收首度突破200億元，每股稅後純益（EPS）達7.92元，連續兩季改寫新高。

崇越第2季合併營收208.3億元，季增12.3%、年增22.6%，創單季新高；毛利率13.5%，季減0.1個百分點、年增1.8個百分點；營益率7.1%，季減0.6個百分點，年增1.1個百分點；歸屬母公司業主淨利15.4億元，季增16%、年增67.8%，EPS為7.92元，高於首季的6.86元，再創歷史新高。

累計上半年，崇越合併營收393.6億元，年增20.2%；毛利率13.5%，年減1個百分點；營益率7.4%，年增0.8個百分點；歸屬母公司業主淨利28.6億元，年增54.2%，EPS達14.79元。

崇越表示，上半年營運成長主要來自全球AI與HPC需求持續擴張，晶圓代工客戶加快先進製程及先進封裝布局，連帶拉升半導體關鍵材料需求，相關產品出貨同步增溫。

展望下半年，隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝新產能陸續開出，材料及廠務工程需求可望延續。崇越也將配合主要客戶全球布局，持續拓展台灣、美國、日本及東南亞半導體供應鏈市場。

營收 財報 EPS

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