快訊

分科成績公布！數甲五標3年新低 數乙少2至5級分降幅居冠

從「不許復辟」到推動恢復 軍審重啟曝綠營內部矛盾？

Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 雙開遊戲不卡

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越上半年獲利年增54% 每股純益14.79元

中央社／ 台北3日電

崇越科技第2季財報出爐，營收新台幣208.3億元，季增12.3%，年增22.6%；歸屬母公司淨利15.4億元，季增16%，比去年同期大幅成長67.8%，營收、獲利雙創歷史新高，單季每股純益7.92元。

崇越累計上半年歸屬母公司淨利28.6億元，年增率達54.2%，每股純益達14.79元。

崇越表示，上半年營運衝高，主要受惠全球AI與高效能運算（HPC）建置熱潮，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液等半導體關鍵材料出貨暢旺。

展望下半年，崇越表示隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，帶動相關材料與廠務工程需求，崇越將持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化布局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，看好全年營收與獲利表現有望在高基期上持續成長。

延伸閱讀

新應材上半年EPS 6.99元 營運增溫

上半年 EPS 暴增股吸引資金青睞 頎邦、宇瞻等跟著法人買

旭源全年營收看增雙位數

敦陽科上半年EPS 4.91元 專案加持

相關新聞

晶碩半報、7月營收雙喜 股價奔漲停 法人估明年挑戰賺三個股本

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）7月營收續報佳音，單月合併營收7.46億元，年增17.42%，創歷史單月次高，僅次於2023年11月，創兩年多來新高；累計前七月合併營收47.46億元，年增23.1%。受惠上周五公布半年報獲利創高，加上7月營收續強激勵，晶碩3日開盤後股價走揚，早盤攻上漲停356元，一口氣站回5日、月線、季線。

崇越第2季每股純益7.92元 創單季新高 上半年獲利創同期新高

崇越科技今日公布第2季財務報告。受惠於全球AI與高效能運算（HPC）引爆，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，單季營收首度突破200億元大關。

中磊獲利喊衝

網通大廠中磊（5388）6月、第2季營收同創歷史新高，法人看好，隨著功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年陸續出貨，將助益中磊下半年單季營收再寫新猷，獲利增幅更勝營收成長幅度。

華孚7月業績月增2.3% 六個月來最佳

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公布7月營收5.5億元，為六個月來最佳，月增2.3%、年增1.9%；累計前七月營收37.66億元，月增2.3%。

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

重電大廠中興電（1513）營運動能持續增溫，在台電強韌電網、AI資料中心及半導體建廠三大需求同步帶動下，今年下半年起可望迎來新一波成長，整體出貨動能將延續到明年上半年。

TLC新藥布局 加速度

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。