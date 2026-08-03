崇越上半年獲利年增54% 每股純益14.79元

崇越科技第2季財報出爐，營收新台幣208.3億元，季增12.3%，年增22.6%；歸屬母公司淨利15.4億元，季增16%，比去年同期大幅成長67.8%，營收、獲利雙創歷史新高，單季每股純益7.92元。

崇越累計上半年歸屬母公司淨利28.6億元，年增率達54.2%，每股純益達14.79元。

崇越表示，上半年營運衝高，主要受惠全球AI與高效能運算（HPC）建置熱潮，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液等半導體關鍵材料出貨暢旺。

展望下半年，崇越表示隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，帶動相關材料與廠務工程需求，崇越將持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化布局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，看好全年營收與獲利表現有望在高基期上持續成長。