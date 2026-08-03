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生醫論壇 談接軌資本市場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為協助帶動我國生技醫療產業創新動能及接軌資本市場發展，櫃買中心受邀參加由資誠聯合會計師事務所、中山醫學大學及其附設醫院共同成立的「中台灣生醫創育深耕平台」，於7月31日所舉辦「2026中台灣生醫創育深耕平台產業加速論壇」。

會中邀集產官學、醫界及新創團隊代表齊聚中山醫學大學，透過專題演講、綜合座談、創新團隊Pitch與交流等，打造結合生醫臨床實證、創新技術與資本媒合的跨域合作鏈結。櫃買中心會中針對「如何協助生醫新創接軌資本市場」進行專題分享。

此次論壇活動中，櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，生技醫療產業不僅是政府重要發展產業，更是櫃買中心積極協助進入資本市場的產業之一，而生技醫療類股亦連續三年上櫃IPO掛牌家數前三大產業，上櫃、興櫃掛牌家數截至今年6月底已達191家，顯示櫃買中心已是台灣生技醫療產業進入資本市場的重要推手。

櫃買中心針對生技醫療產業需長期投入研發特性，故公司申請上櫃時放寬傳統獲利與營收審查門檻，改以研發成果、技術專利、臨床試驗進度等作為評估重點，讓研發期長、尚未獲利的生技醫療企業，也能提早進入資本市場，獲得資金與能見度。

資本市場 櫃買中心 資誠

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