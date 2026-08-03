TLC新藥布局 加速度

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

近日，TLC-KY也公告，旗下非鴉片類術後長效止痛新藥TLC590則完成美國三期樞紐臨床試驗最後一位受試者最後一次訪視（LPLV），即將進入資料鎖定、分析及解盲階段。法人指出，授權合作與臨床開發兩大主軸同步推進，為公司後續商業化布局及海外市場拓展再添動能。

TLC599日本市場授權合作案方面，依規劃，合作架構將包括簽約授權金（Upfront Payment）、開發及商業化里程碑金（Milestone Payments），以及產品上市後銷售權利金（Royalties）等多元收益模式，顯示公司正積極透過授權模式拓展海外市場。

另一項焦點則是TLC590臨床開發進展。公司表示，美國三期樞紐試驗已完成304名接受拇趾外翻矯正手術受試者的全部追蹤，近期將完成資料鎖定及統計分析，並公布解盲結果。執行長葉志鴻表示，完成所有受試者訪視，是TLC590開發歷程的重要里程碑，若解盲結果符合預期，將加速推進全球策略夥伴合作及市場布局。

TLC590定位為非鴉片類術後長效止痛新藥，採用羅哌卡因（Ropivacaine）為有效成分。本次美國三期樞紐試驗採「頭對頭（Head-to-Head）」設計，直接與市場主流脂質體布比卡因比較，主要評估術後止痛效果及降低鴉片類藥物使用能力，以驗證產品臨床競爭力。