聽新聞
0:00 / 0:00

TLC新藥布局 加速度

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

近日，TLC-KY也公告，旗下非鴉片類術後長效止痛新藥TLC590則完成美國三期樞紐臨床試驗最後一位受試者最後一次訪視（LPLV），即將進入資料鎖定、分析及解盲階段。法人指出，授權合作與臨床開發兩大主軸同步推進，為公司後續商業化布局及海外市場拓展再添動能。

TLC599日本市場授權合作案方面，依規劃，合作架構將包括簽約授權金（Upfront Payment）、開發及商業化里程碑金（Milestone Payments），以及產品上市後銷售權利金（Royalties）等多元收益模式，顯示公司正積極透過授權模式拓展海外市場。

另一項焦點則是TLC590臨床開發進展。公司表示，美國三期樞紐試驗已完成304名接受拇趾外翻矯正手術受試者的全部追蹤，近期將完成資料鎖定及統計分析，並公布解盲結果。執行長葉志鴻表示，完成所有受試者訪視，是TLC590開發歷程的重要里程碑，若解盲結果符合預期，將加速推進全球策略夥伴合作及市場布局。

TLC590定位為非鴉片類術後長效止痛新藥，採用羅哌卡因（Ropivacaine）為有效成分。本次美國三期樞紐試驗採「頭對頭（Head-to-Head）」設計，直接與市場主流脂質體布比卡因比較，主要評估術後止痛效果及降低鴉片類藥物使用能力，以驗證產品臨床競爭力。

布局 契約 臨床試驗

延伸閱讀

藥華藥血癌新藥再下一城！澳門核准ET新適應症 擴大 MPN 市場布局

美禁人形機器人 宇樹科技新品難銷美 IPO添變數

高通雙空罩頂 財測不太妙

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

相關新聞

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

重電大廠中興電（1513）營運動能持續增溫，在台電強韌電網、AI資料中心及半導體建廠三大需求同步帶動下，今年下半年起可望迎來新一波成長，整體出貨動能將延續到明年上半年。

竑騰訂單看到明年

半導體設備廠竑騰（7751）受惠輝達（NVIDIA）新一代AI平台Rubin即將放量，加上CoWoS後段封裝製程需求熱度不減，在手訂單能見度已看到明年；因應客戶訂單強勁，近期承租新廠擴充組裝產能，預計8月投入營運，挹注下半年營運動能持續升溫。

中磊獲利喊衝

網通大廠中磊（5388）6月、第2季營收同創歷史新高，法人看好，隨著功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年陸續出貨，將助益中磊下半年單季營收再寫新猷，獲利增幅更勝營收成長幅度。

華孚7月業績月增2.3% 六個月來最佳

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公布7月營收5.5億元，為六個月來最佳，月增2.3%、年增1.9%；累計前七月營收37.66億元，月增2.3%。

TLC新藥布局 加速度

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

藥華藥血癌藥 增適應症報捷

藥華藥（6446）昨（2）日公告，公司開發的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b），已獲得澳門藥物監督管理局核准「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。法人分析，BESREMi將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。