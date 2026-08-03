GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

重電大廠中興電（1513）營運動能持續增溫，在台電強韌電網、AI資料中心及半導體建廠三大需求同步帶動下，今年下半年起可望迎來新一波成長，整體出貨動能將延續到明年上半年。

隨著先前台電拉貨遞延效應逐步消除，加上獲國內晶圓大廠認證的GIS（氣體絕緣開關設備）將於第4季開始出貨，法人看好高毛利產品比重提升，可望帶動獲利能力進一步改善，明年出貨力道將更加明顯。

中興電目前在手訂單已超過400億元，部分訂單能見度延伸至2031年，今年新接單目標200億至250億元，訂單水位持續維持高檔。公司表示，隨著台電拉貨恢復正常，下半年將進入傳統交貨旺季，除台電強韌電網及民間儲能訂單持續出貨外，通過國內晶圓大廠認證的GIS設備也將於第4季正式拉貨，成為下半年營運亮點。

法人指出，晶圓大廠GIS專案屬高毛利產品，將有助改善中興電產品組合及整體毛利率。隨著客戶需求持續增加，相關專案明年可望進一步放量，成為推升營收與獲利的重要成長動能。

除半導體需求外，中興電近年也持續受惠台電推動強韌電網計畫，以及AI資料中心快速發展帶動用電需求增加。尤其台電新增334億元「配電系統五年升級計畫」，市場預期2027年起將進一步帶動重電設備採購需求，為中興電提供中長期接單支撐。

為因應訂單持續增加，中興電近年積極推動智慧工廠升級及產能優化，希望改善目前重電產線稼動率偏高情況，加快高壓重電設備交貨速度。同時，公司也積極布局AI資料中心商機，開發機電整合、空調備援系統及模組化機房等解決方案，預計下半年起相關合作成果將陸續顯現，可望成為重電本業之外的新成長引擎。

除本業持續成長外，旗下嘟嘟房停車事業也提供穩定現金流。目前全台停車位約5萬至5.5萬個，活躍會員突破21萬人，近年營收維持雙位數成長，規劃於2027年掛牌上櫃，市場預期將有助提升集團整體營運價值。

外銷布局方面，中興電表示，目前海外營收占比約5%至10%，北美市場主要配合半導體客戶海外建廠需求出貨，惟實際出貨進度仍須配合客戶建廠時程；除大陸、美國市場外，公司未來也將積極拓展日本市場，逐步提升海外營收比重。