聽新聞
0:00 / 0:00

敦陽科上半年EPS 4.91元 專案加持

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

系統整合大廠敦陽科（2480）公布第2季稅後純益2.43億元，為歷史次高，每股純益2.28元，累計今年上半年稅後純益5.23億元、年成長18.2％，每股純益4.91元。法人看好，敦陽科今年在本土大廠委外建置AI基礎建設專案挹注下，全年業績可望續創新高。

敦陽科第2季營收24.62億元、季增1.7％、年成長13％，毛利率22.3％、季減約1.1個百分點，稅後純益2.43億元、季減13％，為單季次高，年增19.4％，每股純益2.28元。

累計今年上半年合併營收48.83億元、年成長15％，為同期新高，毛利率22.9％、年減1.3個百分點，稅後純益5.23億元、年增18.2％，賺近半個股本，每股純益4.91元。

法人指出，敦陽科持續受惠本土大廠對AI基礎建設專案挹注，預期下半年認列業績成長動能將高於上半年，全年營運力拚賺進一個股本，業績有望同步創新高。

根據敦陽科先前釋出的訊息顯示，截至今年第1季底，在手訂單金額上看94億元，當中的60億元可望於今年完工並認列。

營收 法人 基礎建設

延伸閱讀

緯創、川湖、研華法說連發

環球晶、華邦電將談展望

華航、長榮航 四檔夯

金融業兆元獲利提前倒數！上半年賺9,042億 最快第3季破關

相關新聞

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

重電大廠中興電（1513）營運動能持續增溫，在台電強韌電網、AI資料中心及半導體建廠三大需求同步帶動下，今年下半年起可望迎來新一波成長，整體出貨動能將延續到明年上半年。

竑騰訂單看到明年

半導體設備廠竑騰（7751）受惠輝達（NVIDIA）新一代AI平台Rubin即將放量，加上CoWoS後段封裝製程需求熱度不減，在手訂單能見度已看到明年；因應客戶訂單強勁，近期承租新廠擴充組裝產能，預計8月投入營運，挹注下半年營運動能持續升溫。

中磊獲利喊衝

網通大廠中磊（5388）6月、第2季營收同創歷史新高，法人看好，隨著功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年陸續出貨，將助益中磊下半年單季營收再寫新猷，獲利增幅更勝營收成長幅度。

華孚7月業績月增2.3% 六個月來最佳

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公布7月營收5.5億元，為六個月來最佳，月增2.3%、年增1.9%；累計前七月營收37.66億元，月增2.3%。

TLC新藥布局 加速度

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

藥華藥血癌藥 增適應症報捷

藥華藥（6446）昨（2）日公告，公司開發的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b），已獲得澳門藥物監督管理局核准「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。法人分析，BESREMi將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。