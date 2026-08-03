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敦陽科上半年EPS 4.91元 專案加持
系統整合大廠敦陽科（2480）公布第2季稅後純益2.43億元，為歷史次高，每股純益2.28元，累計今年上半年稅後純益5.23億元、年成長18.2％，每股純益4.91元。法人看好，敦陽科今年在本土大廠委外建置AI基礎建設專案挹注下，全年業績可望續創新高。
敦陽科第2季營收24.62億元、季增1.7％、年成長13％，毛利率22.3％、季減約1.1個百分點，稅後純益2.43億元、季減13％，為單季次高，年增19.4％，每股純益2.28元。
累計今年上半年合併營收48.83億元、年成長15％，為同期新高，毛利率22.9％、年減1.3個百分點，稅後純益5.23億元、年增18.2％，賺近半個股本，每股純益4.91元。
法人指出，敦陽科持續受惠本土大廠對AI基礎建設專案挹注，預期下半年認列業績成長動能將高於上半年，全年營運力拚賺進一個股本，業績有望同步創新高。
根據敦陽科先前釋出的訊息顯示，截至今年第1季底，在手訂單金額上看94億元，當中的60億元可望於今年完工並認列。
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