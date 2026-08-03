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新應材上半年EPS 6.99元 營運增溫
受惠於半導體客戶需求旺，新應材（4749）自結今年第2季稅後純益3.08億元；每股純益3.33元。累計上半年稅後純益6.48億元，每股純益（EPS）為6.99元，為同期新高。
展望2026年營運，法人看好，有望呈現逐步升溫走勢。特化材料廠新應材將於8月7日召開董事會，通過今年第2季財報。
新應材主力產品為半導體先進製程光阻週邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。今年第2季合併營收12.33億元，季減1%，年增6.9%，為歷史次高。累計今年上半年合併營收24.78億元，年增17.4%，為同期新高。
因應客戶海內外擴產作業持續，新應材加碼資本支出今年達20億元，高雄廠一期產能今年將達滿載；二期將衝刺產品試量產，並送客戶驗證，達到2027年上半年投產目標。另外，龍潭科學園區新廠將建置全新研發中心與合成工廠，規劃2028年初完工，屆時將生產DUV光阻為主。
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