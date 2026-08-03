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晶采工控、醫材應用報捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中小尺寸面板模組廠晶采 （8049）攻工控、特殊車輛及醫療器材應用面板市場逐步展現成效，從傳統面板代工轉型為顯示器解決方案供應商。展望2026年營運，可望交出逐季成長佳績。

晶采今年第2季合併營收3.62億元，季增27%，年增12.5%，為十季以來新高。毛利率31.41%，季減0.26個百分點，年增4.84個百分點。稅後純益6,199萬元，季增17.9%，年增70.1%；每股純益0.53元，為近八季新高。

累計上半年合併營收6.47億元，年增0.1%。毛利率31.52%，年增3.19個百分點。稅後純益1.15億元，年增25.7%；EPS為0.97元，為近兩年新高。

為避開現有中小尺寸競爭廠商，晶采導入32吋至75吋的大尺寸工控顯示器，並提供Open Frame及IP65防水防塵方案，為客戶營造更具彈性的採購空間。同步展開耕耘特殊車載顯示器市場布局，開發專為嚴苛環境設計的觸控顯示器，其工業等級產品普遍具備廣溫、高信賴性以及戶外陽光下可視等特性。

晶采表示，晶采擅長處理工控市場特有的「少量多樣」需求，並能提供高度客製化的產品。並採取「全產品線供貨模式」，提供從面板、觸控模組到電子控制板的完整解決方案，以滿足客戶一站式購足需求。業務則以歐洲市場為重心，持續優化產品組合，避開大眾化產品的價格競爭。

醫材 面板 營收

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