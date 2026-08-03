聽新聞
0:00 / 0:00
傑霖拚績增雙位數
IC設計廠傑霖（8102）上半年營收年增2.6%，法人表示，在新產品帶動下，該公司營收與獲利表現可望逐季成長，下半年營運將優於上半年，帶動全年業績雙位數成長。
傑霖上半年合併營收2.24億元，年增2.6％，其中，第2季業績季增逾二成。
傑霖推出新一代產品2300系列預計本季量產，主攻的中低階影像處理系統單晶片領域，取代原先的2280／2380系列產品線，應用於數位相機或生態追蹤應用等，終端客戶包含歐美、日本與中國大陸廠商。法人認為，相關效益將於下半年逐漸發酵。
此外，傑霖也推出新的高階IC包括6580及2580系列，其中，2580系列已於去年底出貨，今年2、3月逐漸放量，隨著導入客戶端機種愈來愈多，預期下半年相關出貨量持續增長。
值得注意的是，目前記憶體價格高漲，傑霖接下來也規劃推出2580系列改版產品，主要因為原來的版本有包含DRAM，但改版產品為IC單獨封裝，另由客戶自行添置DRAM。視新版本產品出貨情形，雖然有可能影響部分營收表現，但毛利率可能因此提升。
至於6580系列搭載AI影像辨識功能，瞄準高階生態追蹤／運動攝影／居家安防／行車紀錄器等應用，法人預估該公司先聚焦行車紀錄器與運動攝影等應用，明年有望正式出貨。
此外，在通訊系統模組產品線方面，傑霖可望受惠台灣強化國防自主化政策，雖然訂單展望不變，不過，受到預算尚未通過立法院審議影響，上半年相關業績低於預期，期盼下半年營收有望增長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。