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傑霖拚績增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
傑霖董事長梁春林。聯合報系資料照
傑霖董事長梁春林。聯合報系資料照

IC設計廠傑霖（8102）上半年營收年增2.6%，法人表示，在新產品帶動下，該公司營收與獲利表現可望逐季成長，下半年營運將優於上半年，帶動全年業績雙位數成長。

傑霖上半年合併營收2.24億元，年增2.6％，其中，第2季業績季增逾二成。

傑霖推出新一代產品2300系列預計本季量產，主攻的中低階影像處理系統單晶片領域，取代原先的2280／2380系列產品線，應用於數位相機或生態追蹤應用等，終端客戶包含歐美、日本與中國大陸廠商。法人認為，相關效益將於下半年逐漸發酵。

此外，傑霖也推出新的高階IC包括6580及2580系列，其中，2580系列已於去年底出貨，今年2、3月逐漸放量，隨著導入客戶端機種愈來愈多，預期下半年相關出貨量持續增長。

值得注意的是，目前記憶體價格高漲，傑霖接下來也規劃推出2580系列改版產品，主要因為原來的版本有包含DRAM，但改版產品為IC單獨封裝，另由客戶自行添置DRAM。視新版本產品出貨情形，雖然有可能影響部分營收表現，但毛利率可能因此提升。

至於6580系列搭載AI影像辨識功能，瞄準高階生態追蹤／運動攝影／居家安防／行車紀錄器等應用，法人預估該公司先聚焦行車紀錄器與運動攝影等應用，明年有望正式出貨。

此外，在通訊系統模組產品線方面，傑霖可望受惠台灣強化國防自主化政策，雖然訂單展望不變，不過，受到預算尚未通過立法院審議影響，上半年相關業績低於預期，期盼下半年營收有望增長。

營收 IC設計 法人

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