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毅嘉7月業績創新高 車用、消費性電子需求強勁是主因

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
毅嘉馬來西亞新廠開始發揮綜效，新產能逐步開出，推升出貨動能持續轉強，預期下半年營運可期，有信心再創高峰。圖／毅嘉提供
毅嘉馬來西亞新廠開始發揮綜效，新產能逐步開出，推升出貨動能持續轉強，預期下半年營運可期，有信心再創高峰。圖／毅嘉提供

機構件暨軟硬板廠毅嘉（2402）公告7月營收11.67億元，月增2.8%、年增24%，創歷史新高。毅嘉指出，主要受惠客戶強勁需求帶動，預估下半年營運將攀高峰。

毅嘉累計今年前七月營收72.48億元，年增17%。毅嘉7月營收結構中，電子模組產品營收8.61億元，整合模組產品營收3.09億元，凸顯出客戶在車用與消費性電子產品需求堅韌。

針對光通訊業務，毅嘉曾指出，由於美系光通訊客戶「要非常多」，因此目前光通訊訂單已應接不暇，下半年開始會非常忙碌，公司除盡力滿足外，也積極評估於馬來西亞新廠附近擴產，全面搶攻光通訊市場商機。

據悉，毅嘉的二家美系光通訊客戶均為市場大咖，其中C客戶還包下毅嘉的馬來西亞新廠產能，顯示需求強勁。法人預估，毅嘉新產能開出後，光通訊產品在明年營收比重將達到雙位數，未來幾年訂單規模則有四至五倍的成長力道。

除客戶需求不錯外，毅嘉馬來西亞新廠也開始發揮綜效，新產能逐步開出，推升出貨動能持續轉強，預期下半年營運可期，有信心再創高峰。

目前毅嘉馬來西亞新廠在車用電子及光通訊產品領域的產能布局已逐步展現成果，隨著客戶需求持續增長及新產能效益逐步發酵，預期有助於提升集團未來營運規模與獲利能力。

毅嘉馬來西亞一期新廠占地面積約30,000平方米，共四層樓，總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，預計可為當地創造超過1,000個就業機會。

毅嘉 業績 光通訊

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