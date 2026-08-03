半導體設備廠竑騰（7751）受惠輝達（NVIDIA）新一代AI平台Rubin即將放量，加上CoWoS後段封裝製程需求熱度不減，在手訂單能見度已看到明年；因應客戶訂單強勁，近期承租新廠擴充組裝產能，預計8月投入營運，挹注下半年營運動能持續升溫。

市場看好，隨著AI晶片世代持續推進，先進封裝設備需求同步擴大，竑騰今年接單明顯優於去年，不僅上半年接單量較去年同期倍增，下半年客戶拉貨力道更勝上半年，營收可望逐季走揚並創新高，法人預估，全年營收有機會較去年倍增。

業界指出，竑騰近年積極布局AI先進封裝設備，其中供應輝達新一代AI晶片均熱片（Heat Spreader）貼合相關設備，切入封測廠OS段後段製程，涵蓋點膠、植片、壓合及均熱片貼合等關鍵製程，在新一代AI晶片散熱設計日益複雜下，均熱片材料除石墨烯外，也逐步擴大至銦片等新材料應用，帶動相關設備需求同步成長。

除散熱設備外，竑騰自動光學檢測（AOI）設備亦持續放量出貨，目前已供應國內主要封測大廠，法人正向看待受益於先進封裝製程檢測需求提升，AOI產品線亦成為公司另一項成長動能。

法人進一步指出，AI晶片尺寸持續放大，高階封裝朝向大面積、多晶片整合發展，使散熱、貼合及檢測設備需求同步提升，也帶動設備供應鏈雨露均霑。

伴隨AI需求強勁，今年上半年竑騰合併營收13.5億元，年增68%，同期接單規模亦較去年倍增，在手訂單持續創高，不過，隨著設備訂單快速湧入，加上零組件供應及加工產能仍吃緊，公司原有廠房已接近滿載，因此提前承租新廠擴充組裝產能，規劃8月加入營運，可望將整體設備組裝空間提升一倍，緩解短期產能瓶頸，並提升交機效率。

除短期擴產外，竑騰同步啟動中長期產能布局，加入由日月光號召的AI先進測試基地，計劃在高雄仁武興建新廠，力拚明年底投產，待新廠啟用後，整體產能可望較目前再倍增，全力支應AI先進封裝設備需求成長，也為未來數年營運挹注新動能。