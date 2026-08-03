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豐達科上月績增53%
航太扣件廠豐達科（3004）昨（2）日公布7月營收4.94億元，月減0.65%、年增53.03%；累計前七月合併營收30.84億元，較去年同期22.46億元成長37.31%，續創同期新高。
法人認為，隨全球民航市場需求持續復甦，加上航太供應鏈景氣維持向上，公司今年營運可望延續成長態勢。
豐達科表示，7月合併營收4.94億元，雖較6月4.98億元微幅下滑0.65%，但較去年同期3.23億元大幅成長53.03%，維持高檔水準；累計今年前七月合併營收30.84億元，年增37.31%，成長動能持續。
豐達科主要生產航太及工業用高階扣件，長期深耕國際航太供應鏈，近年受惠全球航空客運需求回升，帶動飛機新機交付及維修市場（MRO）需求同步成長，航太產品出貨持續增溫，成為推升營運的重要動能。
除航太市場外，公司也持續拓展高附加價值產品布局，並透過提升製程能力、擴充產能及優化生產效率，強化交貨能力與接單競爭力，以因應客戶長期需求。
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