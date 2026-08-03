豐達科上月績增53%

藥華藥（6446）昨（2）日公告，公司開發的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b），已獲得澳門藥物監督管理局核准「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。法人分析，BESREMi將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

2026-08-03 00:48