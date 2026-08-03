旭源全年營收看增雙位數

食品、飲料包材及自動化設備大廠旭源（8421）在產品售價調整、海外廠區效益顯現，以及出貨暢旺帶動下，今年營運展現強勁成長動能。法人估，第2季獲利應可優於第1季，全年營收看增雙位數成長、並有望轉虧為盈。

受惠於海內外需求增溫，旭源上半年營收表現亮眼。6月合併營收達1.32億元，月增19.1%、年增46.6%，創單月營收歷史新高；第2季合併營收3.68億元，季增23.5%、年增26.4%；累計上半年合併營收6.67億元、年增14.9%，亦為同期新高。

因應近期中東戰事導致塑化原物料成本上揚，旭源自4月起針對積層袋及收縮膜等產品調漲報價，平均調幅5%至10%。成功轉嫁成本後，帶動第1季毛利率達19.87%，季增4.16個百分點、年增1.78個百分點，法人預期第2季毛利率將維持此一高水準。

旭源印尼廠於去年6月完成遷入新廠後，營運規模與生產效率逐步提升。雖然首季仍處於接近損益兩平，但在產能與訂單規模放大下，法人看好今年可望順利達成虧轉盈，並開始對母公司做出實質獲利貢獻。

巴西廠今年以來的營收表現也反轉走揚，營運規模逐步擴增，預期對集團整體獲利貢獻將優於去年。

至於國內市場，旭源今年6月參加「台北國際包裝工業展」，積極推展軟性包材積層膜、彩色收縮標籤、高速套標機及一站式自動化包裝等整合方案，持續拓展食品、飲料、保健食品與日化產業市占率。