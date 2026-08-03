聽新聞
0:00 / 0:00

王品鐵板燒事業 擴大展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品（2727）持續擴大鐵板燒事業版圖，旗下三大品牌同步啟動展店計畫，主力品牌夏慕尼今年底前將再開三店、明年續展三店，並首度跨足百貨商場店型；日式高端品牌「阪前鐵板燒」及平價品牌「就饗鐵板燒」也將同步拓點。

王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政表示，今年鐵板燒事業群營收可望年增約6%，三大品牌明年合計展店目標約10家，持續擴大市占率，也為集團營運增添新動能。

目前王品集團共有五大事業群，鐵板燒事業群營收占比已超過兩成，近年在品牌分眾策略帶動下，已成為集團重要成長動能之一。今年上半年鐵板燒事業群營收約成長3%至5%，全年可望維持約6%的成長幅度，隨展店效益逐步發酵，營收占比可望維持穩健。

其中，夏慕尼將成為本波展店主力。今年已確定新增宜蘭新月廣場、新店裕隆城及頭份尚順廣場三處據點，其中宜蘭新月店已進入施工階段，新店裕隆城也完成簽約程序，預計今年底前陸續開幕。

展望明年，夏慕尼規劃再新增三家門市，其中一店將首度採百貨商場店型，目前正積極尋找合適據點。

鐵板燒 王品 王品集團

延伸閱讀

成熟製程、矽晶圓 動能強

台達電資本支出上看700億元 啟動全球擴廠

瑞儀第2季EPS 0.52元 衝刺雙引擎

緯創、川湖、研華法說連發

相關新聞

GIS設備獲晶圓大廠認證Q4出貨 中興電迎新一波成長

重電大廠中興電（1513）營運動能持續增溫，在台電強韌電網、AI資料中心及半導體建廠三大需求同步帶動下，今年下半年起可望迎來新一波成長，整體出貨動能將延續到明年上半年。

竑騰訂單看到明年

半導體設備廠竑騰（7751）受惠輝達（NVIDIA）新一代AI平台Rubin即將放量，加上CoWoS後段封裝製程需求熱度不減，在手訂單能見度已看到明年；因應客戶訂單強勁，近期承租新廠擴充組裝產能，預計8月投入營運，挹注下半年營運動能持續升溫。

中磊獲利喊衝

網通大廠中磊（5388）6月、第2季營收同創歷史新高，法人看好，隨著功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年陸續出貨，將助益中磊下半年單季營收再寫新猷，獲利增幅更勝營收成長幅度。

華孚7月業績月增2.3% 六個月來最佳

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公布7月營收5.5億元，為六個月來最佳，月增2.3%、年增1.9%；累計前七月營收37.66億元，月增2.3%。

TLC新藥布局 加速度

TLC-KY（7924）新藥商業化布局全面加速，旗下兩大止痛新藥同步出現重大進展。根據TLC-KY公告，就TLC599於日本市場之授權合作事宜，已與潛在合作對象進行具體授權條件及契約條款之洽商，該公司董事會決議授權執行長處理相關事宜。

藥華藥血癌藥 增適應症報捷

藥華藥（6446）昨（2）日公告，公司開發的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b），已獲得澳門藥物監督管理局核准「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。法人分析，BESREMi將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。