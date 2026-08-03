王品鐵板燒事業 擴大展店

王品（2727）持續擴大鐵板燒事業版圖，旗下三大品牌同步啟動展店計畫，主力品牌夏慕尼今年底前將再開三店、明年續展三店，並首度跨足百貨商場店型；日式高端品牌「阪前鐵板燒」及平價品牌「就饗鐵板燒」也將同步拓點。

王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政表示，今年鐵板燒事業群營收可望年增約6%，三大品牌明年合計展店目標約10家，持續擴大市占率，也為集團營運增添新動能。

目前王品集團共有五大事業群，鐵板燒事業群營收占比已超過兩成，近年在品牌分眾策略帶動下，已成為集團重要成長動能之一。今年上半年鐵板燒事業群營收約成長3%至5%，全年可望維持約6%的成長幅度，隨展店效益逐步發酵，營收占比可望維持穩健。

其中，夏慕尼將成為本波展店主力。今年已確定新增宜蘭新月廣場、新店裕隆城及頭份尚順廣場三處據點，其中宜蘭新月店已進入施工階段，新店裕隆城也完成簽約程序，預計今年底前陸續開幕。

展望明年，夏慕尼規劃再新增三家門市，其中一店將首度採百貨商場店型，目前正積極尋找合適據點。