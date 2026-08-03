和泰車打造第二成長曲線

和泰車（2207）兩隻「金雞」同步展翅，集團移動服務版圖加速擴張。旗下和運租車競價拍賣超額認購1.88倍，將於8月11日掛牌上市；另一家子公司車美仕則持續深化汽車用品、GR改裝品牌及海外市場布局，並導入AI與數位化應用。

業內指出，隨著和運租車進軍資本市場、車美仕擴大高附加價值事業，和泰集團由新車銷售延伸至租賃、共享、改裝及售後服務，第二成長曲線逐步成形，備受矚目。

和運租車上市前競價拍賣日前順利完成，得標加權平均價格每股47.11元，高於公開申購承銷價42元，超額認購1.88倍，市場反應熱烈。公司將於7月30日至8月3日辦理公開申購，8月5日抽籤，預計8月11日將掛牌上市。

和運租車近年積極拓展多元移動服務，旗下iRent共享汽機車會員數突破200萬人，並串聯HAA勁拍中心、HOT好車大聯盟、HOT保修大聯盟及abc好車網，打造涵蓋租車、共享、拍賣、中古車交易及維修保養的車輛全生命週期移動服務平台。

另一隻小金雞車美仕，則持續深耕汽車用品及改裝市場，以強化核心產品競爭力、加速新品上市、拓展海外市場及導入AI與數位化應用四大策略推動成長，並投資全台唯一由TOYOTA品牌官方經營的GR Garage林口品牌旗艦館，將改裝定位為滿足個人需求的客製化服務。車美仕也透過GR Garage深化GR品牌價值，將品牌由性能車延伸至汽車文化、生活風格及教育體驗，打造兼具車主交流、品牌推廣與親子互動的平台。