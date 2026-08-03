網通大廠中磊（5388）6月、第2季營收同創歷史新高，法人看好，隨著功率放大器及企業網通WiFi 7路由器等新產品下半年陸續出貨，將助益中磊下半年單季營收再寫新猷，獲利增幅更勝營收成長幅度。

中磊預期，隨客戶持續升級網路，旗下主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G FWA固網行動接取設備、WiFi 7無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁；同時積極切入邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，貢獻營收效益可望逐漸發酵。

法人觀察，受客戶需求帶動，多樣新技術新產品將陸續出貨，中磊持續追買所需的半導體及零組件，下半年將有更多新產品上市，推升營運表現。

近期北美市場家用寬頻競爭激烈，北美有線電視營運商為加快網路速度，與電信營運商10G PON抗衡，將骨幹網路升級至DOCSIS 4.0，持續安裝功率放大器，後續DOCSIS 4.0纜線數據機產品（Cable Modem）也將陸續放量，可望推升中磊功率放大器之類的DAA產品（分散式局端設備）及新一代纜線數據機出貨。

此外，法人觀察，因應企業內大量應用傳輸需求成長，大量導入WiFi 7無線路由器，增加網路吞吐量；而北美行動網路營運商利用自家毫米波頻段切入企業市場，毫米波的5G FWA新專案也將放量出貨，隨新產品效益顯現，可望推升中磊第3季營收持續成長，再創新高。

中磊今年訂單無虞，雖然記憶體等零組件成本走揚，但未受成本壓力而影響需求，加上新規格產品5G FWA、10G PON、DOCSIS 4.0及企業及網通設備均升級WiFi 7，可望推升產品單價（ASP），除推升全年營收成長47%，稅後純益成長幅度可望逾六成，超越營收成長幅度。