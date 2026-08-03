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元山搶液冷散熱商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用暨散熱模組廠元山（6275）位於高雄仁武新廠的液冷實驗室預計8月完工，屆時將可有效提供客戶完整的AI液冷與氣冷系統模擬，全力搶攻AI液冷散熱商機。

據悉，元山在高雄仁武新廠建置的高階運算液冷實驗室具備380kW資料中心工作環境熱源，以及高達30,000CFM風量量測能力。為滿足高階散熱產品嚴格生產需求，該廠區也增設無塵室等級製造車間，進一步完善從研發到製造的一條龍雙軌技術布局。

元山看好，隨核心研發能量逐步釋放、新產線與液冷標準實驗室量能全面陸續到位，預期相關技術成果自2027年起可望逐步開花結果，成為推升集團營運重要成長動能。

元山指出，為滿足AI伺服器與高階散熱模組訂單需求，公司也已啟動大陸東莞廠區產能擴充計畫，預計擴產完成後，月產能上看60萬台，最快第3季起逐步放量貢獻，生產韌性將顯著強化，藉由深厚的產業技術底蘊，挹注集團營運規模升級。

仁武

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