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聯發科法說報喜！一次上修3大數字 美元營收、AI資料中心全看旺
晶片大廠聯發科在上周五的法說會中，帶來了三個上修數字，包括今年美元營收預估成長幅度、今年資料中心營收規模，以及明年資料中心市占率目標。
首先，聯發科原本在4月法說會中，預期全年美元營收將較去年成長中至高個位數百分比，不過在這次法說會中，預期2026年美元營收可望達到高個位數百分比的成長。
再者，聯發科在4月底的法說會中，預期AI ASIC業務在今年第4季能為該公司帶來約20億美元的營收貢獻。而在上周五的法說會中，說法更新為2026年資料中心營收可望超過20億美元。
第三則是在這次法說會中，聯發科預期資料中心營收將在2027年加速成長，該年度的可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，而其市占率目標從上季所預估的10%至15%，提高為15%至20%。
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