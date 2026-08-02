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三族群法說 市場風向球

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

上市櫃公司半年報公布至14日倒數計時，台股迎來法說會高峰期。據統計，近期將有81家接力召開，從AI伺服器代工龍頭、矽晶圓與封測大廠，到月底壓軸的金控族群，釋出的下半年展望將成牽動台股盤勢的關鍵風向球。

本輪法說會由電子代工巨頭與半導體供應鏈打頭陣，4日由伺服器大廠緯創、晶圓代工廠世界先進、矽晶圓龍頭環球晶率先登場。全球電子製造龍頭鴻海於12日召開，市場聚焦GB200 NVL72伺服器量產時程、消費性電子旺季拉貨及電動車業務進展。

8月下旬由金融族群接力發聲。玉山金於13日揭幕，富邦金24日召開，兆豐金、國泰金則分別於27日、28日登場。市場關注獲利、壽險業投資收益，及未來股利發放政策。

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