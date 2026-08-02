上半年EPS暴增股 跟著法人買

年財務報告，獲利表現亮眼的企業展現出強勁營運韌性，吸引市場資金青睞。統計顯示，共32檔個股交出「上半年每股稅後純益（EPS）年增逾10％、第2季EPS季增逾10％」成績單，躍居市場「年季雙增雙十」績優指標股，當中11檔於上周台股狂跌之際，逆勢獲法人買超。

綜觀獲利大增個股，主要集中AI伺服器、高效能運算（HPC）供應鏈及記憶體產業。以印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）大廠為例，欣興上半年EPS年增率達17.8倍、第2季季增157.6％；台光電、台燿上半年EPS年增率亦分別達到1.1倍、1.5倍。法人指出，相關個股多受惠全球AI伺服器建置潮持續升溫，帶動高階多層板與高頻高速材料需求大噴發，後續訂單能見度亦佳。

記憶體模組廠表現同樣驚艷市場，創見、宇瞻上半年EPS年增率分別衝上24.2倍、19.4倍。法人分析，獲利大幅躍升的核心原因，在於記憶體原廠控管產能有成、帶動產品合約價與現貨價強勁回升，加上低價庫存效益挹注，使得毛利率大幅改善。

此外，半導體成熟製程與封測領域，如聯電、頎邦等，第2季單季EPS季增率均突破100％，顯見供應鏈庫存去化已近尾聲，下游補貨需求回溫。在AI浪潮加持與庫存回歸健康水位下，電子與半導體供應鏈成長復甦動能充沛。

法人指出，隨AI伺服器鏈排單緊實、記憶體供需結構健康，加上消費性電子庫存回歸正常水位，高獲利成長股將持續扮大盤回檔時的避風港。