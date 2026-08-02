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三家銀行接力除權息

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金融股除權息旺季到來，下周包括台企銀、彰化銀行台中銀行將陸續除權息。其中台企銀、台中銀均於4日除權息，彰銀則於5日除權息。由於近期金融股股價表現抗跌跟漲，法人看好獲利表現佳的金融股近期除權息行情。

三家銀行去年均繳出歷史新高獲利成績單，並延續現金搭配股票股利的配發方式。其中，彰銀、台中銀每股股利合計皆逾1元，台企銀則維持每股配發1元。

4日除權息的台企銀預計每股配發現金股利0.30元、股票股利0.70元，合計1元，預計將配出現金股利29.1億元、股票股利68.2億元，現金股利將於9月2日發放。全年合併稅後純益達122.32億元，年增8.85%，連續刷新歷史新高，EPS為1.26元。

台中銀也將於4日除權息，預計每股配發現金股利0.39元及股票股利0.67元，合計每股股利1.06元，合計將配出現金股利23.48億元、股票股利40.34億元，總計配出63.82億元，除權息交易日4日，現金股利9月9日發放。此次每股股利雖略低於去年創下新高的1.12元，但仍是1999年以來次高水準。

彰銀（2801）則將於5日除權息，預計每股配發現金股利0.8元、股票股利0.25元，合計每股股利1.05元，共配出現金股利94.1億元、股票股利29.4億元，現金股利31日發放。

除權息 銀行 台中銀

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