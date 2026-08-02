環球晶、華邦電將談展望

半導體廠將於本周陸續舉行法人說明會，包括記憶體廠華邦電（2344）、矽晶圓廠環球晶（6488）及母公司中美晶（5483），還有通路大廠文曄（3036）等，預期除解析財報數字，也會釋出下半年營運展望。

華邦電將在6日舉行法說會，外界關注該公司釋出的最新記憶體展望，包括市況看法、價格走勢以及產品推進等。

法人指出，受惠於國際大廠將產能轉向HBM與DDR5，使得中低階DDR4與SLC NAND出現巨大缺口，華邦電全面迎來轉單與漲價紅利，且同時搶攻邊緣AI商機，其客製化高頻寬記憶體CUBE進入量產放量期，有望推升產品組合優化。

為因應AI與記憶體強勁需求，華邦電今年資本支出計畫約達405億至456億元，其中約95％投入晶圓廠前段製程設備。

另外，環球晶與中美晶分別將於4日、7日舉行法說會。環球晶日前公告6月歸屬母公司業主淨損39.55億元，每股淨損8.27元，主因其持有世創股份，並由德國子公司發行以世創股票為認股標的之海外附認股權公司債，依IFRS規定按市價認列評價損益。環球晶在4、5月時隨世創股價走揚，認列未實現評價利益，但6月世創股價回落，部分先前認列的評價利益隨之回轉，影響其6月每股純益表現。市場推算，環球晶在第2季有關世創持股的評價損益仍有可能為正數。

在中美晶方面，該公司日前宣布與聯合再生能源將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，並規畫建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元，由中美晶持股51%、聯合再生能源持股49%。

文曄將於6日召開法說會，該公司第2季合併營收達5,906.93億元，超越財測高標，不但改寫新猷，且是單季營收首度站穩5,000億元之上；其上半年合併營收約1.08兆元，年成長114％。

文曄董事長鄭文宗先前指出，看到AI需求十分強勁，各大雲端服務供應商也持續上修資本支出，反映在該公司資料中心與通訊相關營收成長。同時，工業應用已從去年第3季開始回到年增軌道上，今年應有不錯的復甦表現。