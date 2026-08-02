緯創、川湖、研華法說連發

北美雲端服務大廠（CSP）財報秀結束後，緊接著本周將是AI伺服器供應鏈緯創（3231），工業電腦龍頭研華（2395）及伺服器滑軌大廠川湖（2059）等法說會即將登場，屆時可望釋出未來AI伺服器產業鏈前景。法人看好，隨著CSP廠資本支出維持高檔，將可望讓AI供應鏈下半年及明年營運同步走強。

緯創將於4日舉行法說會，屆時將由負責掌管營運的總經理林建勳及財務長石慶堂共同主持。據了解，緯創在GB300出貨動能暢旺推動下，上半年已繳出營收年成長94％至1.74兆元的歷史同期次高成績單，法人看好，下半年在GB300出貨續旺，加上Vera Rubin開始量產挹注下，全年營運動能將有機會挑戰翻倍成長，有望力拚改寫新高表現。

另外，研華將於5日舉行法說會，由董事長劉克振及陳清熙、蔡淑妍與張家豪三位總經理共同出席主持。除說明上半年度財務績效與營運成果，同時將分享研華未來全球邊緣運算策略布局。

研華年第2季稅後純益45.18億元、季增36％、年增127％，每股純益達5.2元，單季營收及獲利均創歷史新高紀錄。接單方面，研華第2季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.44，維持暢旺水位。三大區BB值細項，北美、歐洲及中國分別為1.92、1.25及1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健，整體營運展望樂觀。

伺服器滑軌龍頭川湖將在7日舉行法說會，該公司第2季營收創單季新高，法人預估，第2季獲利可望挑戰新高，加上進入下半年出貨旺季，預期下半年營運將優於上半年，全年營運續創新高。

川湖6月營收44.43億元，續創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，並帶動第2季、上半年業績同步登頂。該公司第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元大關；上半年營收162.8億元，年增99%。

法人表示，川湖6月營收表現強勁，主要是輝達（NVIDIA）GB300拉貨動能強勁，xAI上修GB300訂單1.3萬櫃，同時，亞馬遜AWS的自研晶片（ASIC）T3需求也相當強勁。川湖總經理林淑珍之前表示，美國休士頓廠今年第3季即將量產，可望為下半年營運注入新動能。