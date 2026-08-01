聽新聞
0:00 / 0:00
緯創法說會4日召開 市場聚焦新AI伺服器出貨狀況
代工大廠緯創（3231）將於8月4日舉行法說會，屆時將由負責掌管營運的總經理林建勳及財務長石慶堂共同主持，這也是首家代工廠在本季召開的法說會。法人預期，將聚焦在緯創在Vera Rubin出貨狀況，以及後續CSP廠的新訂單布局。
緯創在GB300出貨動能暢旺推動下，上半年已經繳出營收年成長94％至1.74兆元的歷史同期次高成績單，法人看好，下半年在GB300出貨續旺，加上Vera Rubin開始量產挹注下，全年營運動能將有機會挑戰翻倍成長，有望力拼改寫新高表現。
緯創為因應後續北美客戶訂單動能，在日前已經正式宣布德州D1廠啟用，該廠主要生產L6規格，目前為GB300產品線，未來將導入Vera Rubin新產品量產，且後續將會陸續規劃德州D2廠，屆時D2廠產能將可望比D1翻倍成長，逐步擴大緯創在北美的AI伺服器新產能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。