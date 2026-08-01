快訊

將有「超級直達車」！高鐵時隔10年大改點 新世代班表方向曝

日職／接受身體衰退現實！陽岱鋼淚灑引退記者會 稻葉篤紀驚喜現身

童年陰影纏身！子女控父虐待棄養求免扶養 法院駁回原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資料中心強勁升級 大型法人喊買這3檔光通訊族群、看好這家興櫃股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

本土大型投顧法人指出，光通訊產業近期受惠AI趨勢帶動超大型資料中心（Hyperscaler）高速資料傳輸需求爆發，光通訊模組正加速由400G向800G、1.6T甚至3.2T升級，針對全新（2455）、環宇-KY（4991）、晶技（3042）三檔關鍵光通訊供應鏈，給予「買進」評等，並看好興櫃股源傑科技（7917）後市展望。

法人指出，給予全新的最新目標價475元，作為上游磊晶大廠，將顯著受惠於CW Laser（連續波雷射）相關光元件需求大增；環宇目標價更大幅上調至865元，公司位居中游晶圓製造與代工，直接搭上CW Laser光元件強勁成長浪潮。

至於晶技則給予目標價245元，受惠光模組內的DSP均需搭配高頻小型化石英振盪器（Oscillator），帶動產品出貨升溫；而甫登錄興櫃的源傑科技雖未評等，但該公司為聯鈞持股54.23％的小金雞，掌握自有MEMS製程的矽基光引擎（SiP OE）與AOC技術。

法人指出，AI資料中心傳輸需求的提升，使光收發模組由早期的單通道發展至8通道方案，單通道傳輸速率也持續拉升至200G與400G，帶動光子積體電路（PIC）與光引擎（OE）複雜度大幅增加。

大型本土投顧預估，全球800G以上的高階光模組出貨量將在2026年達到5,500萬個，並於2027年翻倍成長至1.05億個；此外，NPO/CPO交換機的Port數亦將由2026年的100萬個，爆發成長至2028年的1,000萬個，成長動能極為強勁。

在技術演進方面，線性驅動可插拔光學（LPO）透過移除DSP，可降低50％的功耗與延遲，成為800G/1.6T世代的熱門解答。而共同封裝光學（CPO）架構雖然將PIC與EIC封裝在同一載板上，但其易受溫度影響的雷射光源已被獨立出來，設計為ELSFP（外接雷射光源模組），放在主機板邊緣作為標準化插拔模組。這意味著不論是傳統模組、LPO或CPO架構，均持續帶動插拔式光模組與元件的龐大需求。

另外，上述提及的興櫃新兵源傑，以MEMS製程開發之SiP矽基光引擎具備微型化與高精度優勢。2024年因400G AOC大量出貨予美系Hyperscaler客戶而順利轉虧為盈（稅後淨利4.27億元、EPS 6.38元）。

展望後市，源傑的800G產品預計於2026年量產出貨。此外，源傑已與客戶共同開發完成適用於NPO/CPO架構的插拔式模組，且正在積極研發SOH（矽-有機混合）調變器與3.2T/6.4T高階規格，為未來營運挹注長期成長動能。

光通訊 興櫃 法人

延伸閱讀

大陸光通訊龍頭 中際旭創訂單滿到2027年

創意法說會／看好下半年動能 張麗絲：攜手台積電搶攻高階ASIC商機

聯發科攻AI ASIC訂下高標 首代產品Q4量產

台股最大半導體ETF換股 00891四進四出、成分股更全面

相關新聞

AI資料中心強勁升級 大型法人喊買這3檔光通訊族群、看好這家興櫃股

本土大型投顧法人指出，光通訊產業近期受惠AI趨勢帶動超大型資料中心（Hyperscaler）高速資料傳輸需求爆發，光通訊模組正加速由400G向800G、1.6T甚至3.2T升級，針對全新（2455）、環宇-KY（4991）、晶技（3042）三檔關鍵光通訊供應鏈，給予「買進」評等，並看好興櫃股源傑科技（7917）後市展望。

光寶已大不同！邱森彬兩招拚轉型 長線培養多家三百億級客戶

電源供應器商光寶科技（2301）轉型高價值解決方案供應商，逐步顯現成績，半年報亮眼，總經理邱森彬指出，「光寶確實已經不大一樣！」除宣告2大新增CSP（雲端客戶）將在2028年營收貢獻各上看10億美元（相當於320億新台幣），加上現在已有2大客戶，長期有信心培養7~8家訂單規模貢獻在10億美元等級的大型關鍵客戶（KA）。

光寶科第2季獲利創新高 EPS 3.14元將季配息2.5元

電源供應器大廠光寶科（2301）昨（31）日舉行法說會並公布上半年財報。第2季單季與上半年獲利雙創歷史新高，全年AI相關營收占比可望突破三成。隨著高階AI產品強勁放量，全年資本支出由130億元大幅上修至180億元，總經理邱森彬對下半年營運展望「非常樂觀」。

創意下半年營收喊衝

IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

和運8月11日上市 每股42元

和泰車（2207）旗下移動服務小金雞和運租車（7855）配合初次上市前股票公開承銷，完成股票競價拍賣作業。本次競價拍賣張數為5萬7,649張，合格投標張數達10萬8,577張，超額認購倍數1.88倍，得標加權平均價格為每股47.11元。

東鋼第2季EPS 2.41元

東鋼（2006）昨（31）日公布第2季財報，單季獲利17.6億元，年增59.3%，每股純益2.41元。法人指出，該公司受惠科技廠建廠持續，鋼構訂單能見度達2028年上半年，鋼筋在手訂單亦維持120萬噸高檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。