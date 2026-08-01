AI資料中心強勁升級 大型法人喊買這3檔光通訊族群、看好這家興櫃股

本土大型投顧法人指出，光通訊產業近期受惠AI趨勢帶動超大型資料中心（Hyperscaler）高速資料傳輸需求爆發，光通訊模組正加速由400G向800G、1.6T甚至3.2T升級，針對全新（2455）、環宇-KY（4991）、晶技（3042）三檔關鍵光通訊供應鏈，給予「買進」評等，並看好興櫃股源傑科技（7917）後市展望。

法人指出，給予全新的最新目標價475元，作為上游磊晶大廠，將顯著受惠於CW Laser（連續波雷射）相關光元件需求大增；環宇目標價更大幅上調至865元，公司位居中游晶圓製造與代工，直接搭上CW Laser光元件強勁成長浪潮。

至於晶技則給予目標價245元，受惠光模組內的DSP均需搭配高頻小型化石英振盪器（Oscillator），帶動產品出貨升溫；而甫登錄興櫃的源傑科技雖未評等，但該公司為聯鈞持股54.23％的小金雞，掌握自有MEMS製程的矽基光引擎（SiP OE）與AOC技術。

法人指出，AI資料中心傳輸需求的提升，使光收發模組由早期的單通道發展至8通道方案，單通道傳輸速率也持續拉升至200G與400G，帶動光子積體電路（PIC）與光引擎（OE）複雜度大幅增加。

大型本土投顧預估，全球800G以上的高階光模組出貨量將在2026年達到5,500萬個，並於2027年翻倍成長至1.05億個；此外，NPO/CPO交換機的Port數亦將由2026年的100萬個，爆發成長至2028年的1,000萬個，成長動能極為強勁。

在技術演進方面，線性驅動可插拔光學（LPO）透過移除DSP，可降低50％的功耗與延遲，成為800G/1.6T世代的熱門解答。而共同封裝光學（CPO）架構雖然將PIC與EIC封裝在同一載板上，但其易受溫度影響的雷射光源已被獨立出來，設計為ELSFP（外接雷射光源模組），放在主機板邊緣作為標準化插拔模組。這意味著不論是傳統模組、LPO或CPO架構，均持續帶動插拔式光模組與元件的龐大需求。

另外，上述提及的興櫃新兵源傑，以MEMS製程開發之SiP矽基光引擎具備微型化與高精度優勢。2024年因400G AOC大量出貨予美系Hyperscaler客戶而順利轉虧為盈（稅後淨利4.27億元、EPS 6.38元）。

展望後市，源傑的800G產品預計於2026年量產出貨。此外，源傑已與客戶共同開發完成適用於NPO/CPO架構的插拔式模組，且正在積極研發SOH（矽-有機混合）調變器與3.2T/6.4T高階規格，為未來營運挹注長期成長動能。