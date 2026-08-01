聽新聞
0:00 / 0:00

成長引擎 聯發科AI加速器上修市占目標

聯合報／ 記者簡永祥李孟珊／台北報導
聯發科執行長蔡力行昨（31）日在法說會表示，在AI ASIC的布局同步加速。 路透
聯發科執行長蔡力行昨（31）日在法說會表示，在AI ASIC的布局同步加速。 路透

人工智慧（ＡＩ）基礎建設投資持續升溫，聯發科指出，首款ＡＩ加速器ＡＳＩＣ估今年第四季量產、第二代產品開發進展順利，這也讓聯發科上修二○二七年ＡＩ ＡＳＩＣ市占目標，由原先的百分之十至百分之十五，上調至百分之十五至百分之廿，展現搶攻客製化ＡＩ晶片市場的企圖心。

聯發科指出，首代ＡＩ加速器ＡＳＩＣ已完成開發，與美國大型雲端服務供應商密切合作，將成為資料中心業務的重要成長引擎，預估二○二六年資料中心相關營收可望突破廿億美元，二○二七年成長動能將進一步增強。

聯發科認為，客戶除了追求更高運算效能，更重視整體持有成本（ＴＣＯ）及每瓦效能（Performance per Watt），ＡＳＩＣ方案的重要性持續提升，研判二○二七年ＡＩ加速器ＡＳＩＣ可服務市場（ＳＡＭ）規模仍維持八百億美元，但客戶合作進展優於預期，因此調高市占率目標。

聯發科執行長蔡力行進一步說，目前八百億美元市場規模僅涵蓋ＡＩ加速器，尚未納入資料中心ＣＰＵ、網路交換器及其他客製化晶片，若將產品線延伸至更多資料中心晶片領域，潛在市場規模有相當大的擴張空間，將為聯發科帶來更多成長機會。

蔡力行強調，除首代產品外，第二代ＡＩ ＡＳＩＣ亦依照規畫推進，相較第一代產品，第二代產品將進一步提升運算效能，改善整體系統成本，目前良率及可靠度均符合開發進度，擬定二○二八年初開始量產，屆時首代與第二代產品將同步貢獻營收，推升聯發科在ＡＩ ＡＳＩＣ市場的競爭力及市占率。

此外，為確保供應鏈產能，並推動聯發科從ＡＩ ＡＳＩＣ晶片擴展至系統與平台的策略布局，董事會核准總額五十億美元的彈性融資預算案，提供靈活的框架，讓聯發科在必要時快速取得資金支持，協助聯發科在龐大資料中心商機中長期成長。

聯發科預估今年全年以美元計價的營收可望達到高個位數百分比（high-single digit percentage）的成長，位於全年目標區間上緣。預期第三季智慧裝置平台業務成長，可抵銷手機業務所帶來的影響，營收較前一季持平至成長百分之五，並透過反映供應鏈成本全面上升的嚴謹定價策略，調漲晶片價格。

聯發科 雲端服務 晶片 AI

延伸閱讀

AI ASIC商機引爆 聯發科上修明年ASIC在資料中心市占率上看20%

聯發科：明年資料中心商機800億美元 市占率看2成

AI需求強勁 亞馬遜上修2026資本支出至2200億美元

日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

相關新聞

成長引擎 聯發科AI加速器上修市占目標

人工智慧（ＡＩ）基礎建設投資持續升溫，聯發科指出，首款ＡＩ加速器ＡＳＩＣ估今年第四季量產、第二代產品開發進展順利，這也讓聯發科上修二○二七年ＡＩ ＡＳＩＣ市占目標，由原先的百分之十至百分之十五，上調至百分之十五至百分之廿，展現搶攻客製化ＡＩ晶片市場的企圖心。

光寶科第2季獲利創新高 EPS 3.14元將季配息2.5元

電源供應器大廠光寶科（2301）昨（31）日舉行法說會並公布上半年財報。第2季單季與上半年獲利雙創歷史新高，全年AI相關營收占比可望突破三成。隨著高階AI產品強勁放量，全年資本支出由130億元大幅上修至180億元，總經理邱森彬對下半年營運展望「非常樂觀」。

創意下半年營收喊衝

IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

和運8月11日上市 每股42元

和泰車（2207）旗下移動服務小金雞和運租車（7855）配合初次上市前股票公開承銷，完成股票競價拍賣作業。本次競價拍賣張數為5萬7,649張，合格投標張數達10萬8,577張，超額認購倍數1.88倍，得標加權平均價格為每股47.11元。

東鋼第2季EPS 2.41元

東鋼（2006）昨（31）日公布第2季財報，單季獲利17.6億元，年增59.3%，每股純益2.41元。法人指出，該公司受惠科技廠建廠持續，鋼構訂單能見度達2028年上半年，鋼筋在手訂單亦維持120萬噸高檔。

晶碩上半年EPS 13.13元

晶碩（6491）昨（31）日公告上半年財報，在高階產品出貨成長帶動下，上半年合併營收40億元，年增24.2%；稅後純益10.17億元，年增26.6%，每股純益（EPS）13.13元，改寫歷年同期新高。單看第2季，EPS達7.08元，亦創歷年同期新高、單季歷史次高，僅次於2023年第4季，顯示獲利動能持續升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。