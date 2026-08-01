亞馬遜資本支出上修 台鏈歡呼

亞馬遜AWS上修今年資本支出至2,200億美元，較先前的預測成長10%，加上微軟與Meta等，四大雲端服務供應商（CSP）今年合計資本支出達7,450億美元。鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達等代工廠將配合CSP全力擴產，迎接AI基礎建設的龐大商機。

AI伺服器龍頭鴻海去年資本支出1,740億元、年增約27%，今年預計再增加三成以上，重點將放在區域製造布局、自動化導入與核心產能提升等方面，為配合四大CSP，美洲更是鴻海全球區域製造布局的重中之重。

鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯表示，上半年來自CSP的AI伺服器營收年增率超過230%。與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。

廣達2026年資本支出預估拉高至300億元，美國與泰國為主要海外擴廠重心。為支應外幣購料的資金需求，廣達近期也完成了海外存託憑證的定案，以2.45億普通股發行海外存託憑證4,900萬個單位，籌資總額21.64億美元。

緯創今年資本支出約600億元，明年將高於今年，其中位在美國德州的D1新廠近期開幕，規劃面積兩倍大的D2廠也開始進行，規劃明年投產，台灣也是擴產重點。

緯穎去年資本支出約130億元，預期今年投資金額可望明顯高於去年。外電報導，緯穎目前正與銀行洽談一筆15億美元的新增貸款。業界猜測，該筆貸款可能是用擴產所用。

英業達今年資本支出將超過10億美元，較去年倍增，該公司近期斥資5,800萬美元，買下德州廠房，擴大北美產能投資，也同步擴充泰國及台灣產能元。

仁寶今年資本支出倍增至180億元，主要用於投資台灣總部研發實驗室、擴充產能及美國廠區的新投資。