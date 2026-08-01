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聯發科上季每股純益15.28元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計龍頭聯發科（2454）昨（31）日召開法說會並公布今年第2季財報。單季歸屬於母公司業主淨利243.35億元，季增0.7%、年減12.6%，每股純益15.28元，累計上半年每股純益30.45元。展望第3季，預估營收將落在新台幣1,522億至1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；上半年毛利率46.2%，年減2.4個百分點。

聯發科上一季度受部分產品毛利率遭壓抑，以及去年同期認列一次性收益影響，雙率呈現下滑，毛利率為46.2%，季減0.1個百分點，年減2.9個百分點。

近期科技上中下游都喊漲價，聯發科表示，供應鏈成本全面上升已成為產業普遍現象，正採取必要的價格調整措施，確保增加的成本適當反映在產品售價中，以維持既有毛利率。

每股純益 聯發科 毛利率

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