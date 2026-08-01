聯發科上季每股純益15.28元

電源供應器商光寶科技（2301）轉型高價值解決方案供應商，逐步顯現成績，半年報亮眼，總經理邱森彬指出，「光寶確實已經不大一樣！」除宣告2大新增CSP（雲端客戶）將在2028年營收貢獻各上看10億美元（相當於320億新台幣），加上現在已有2大客戶，長期有信心培養7~8家訂單規模貢獻在10億美元等級的大型關鍵客戶（KA）。

2026-08-01 01:11