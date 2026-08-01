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明基材衝高附加價值材料

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

明基材（8215）昨（31）日舉行法說會，看好下半年車用顯示器與OLED新機種持續放量，帶動營收動能，同時加速高附加價值材料布局，旗下晶圓研磨膠帶及CMP刷輪預計年底完成驗證，CMP刷輪已開始出貨至晶圓廠，期待明年上半在韓國市場取得大規模訂單。

董事長陳建志分析，上半年受惠世足賽帶動電視客戶提前拉貨的相關需求已反映完畢，下半年電視市場回歸正常水準，終端能見度有限。IT與手機市場則受記憶體短缺及價格上漲影響出貨，部分OLED手機新機推出受阻，不過第3季適逢傳統旺季，仍具備季成長機會。

偏光板成本與醫療業務方面，總經理劉家瑞坦言，受原油上漲影響，原物料成本每五個月調漲一次，公司持續與客戶溝通價格並進行成本管理。醫療業務第2季年成長約10%，消費醫療在中國大陸雖受消費力疲弱影響但仍維持成長，東南亞需求提升且有新布局進展。

明基材 明基 材料

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