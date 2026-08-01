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國精化6月每股賺0.42元
國精化（4722）昨（31）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字。6月自結稅後純益4,300萬元，年增471%，每股純益（EPS）0.42元。法人表示，加計5月EPS 0.26元，隨擴產進度陸續進行，且銅箔基板（CCL）樹脂材料順利導入大客戶、產能進一步放大，第2季獲利有望顯著超越上季、去年同期。
國精化6月營收3.62億元，年增26.94%；上半年營收19.27億元，年增2.02%。法人指出，旗下CCL用高頻電子樹脂材料需求持續增溫，且產能逐步開出、產品組合改善，獲利能力較去年同期穩健提升。
國精化受惠銅箔基板（CCL）電子樹脂需求旺，今年擴產進度提前。旗下應用於M7-M8以上製程的高速運算5G材料（HC材），已獲大廠認證並出貨。今年預計新增四條產線，下半年起出貨有望逐步升溫。
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