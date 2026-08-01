國精化6月每股賺0.42元

IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

2026-08-01 00:58