景碩上半年EPS 3.74元 砸196億擴產

ABF載板三雄的景碩（3189）昨（31）日公布第2季財報，董事會通過新增專案資本支出約196億元，主要用於擴充營運所需，顯示在AI與高階載板需求升溫下，景碩為後續成長預作產能準備。

景碩第2季營收124.96億元，季增12.5%、年增30.7%；毛利率26.1%，季增5個百分點、年增5個百分點；營益率13.4%，季增5.4個百分點、年增約7個百分點，本業獲利能力明顯走高，歸屬母公司稅後純益13.11億元，較首季5.49億元成長138.6%、年增約287.7%；單季純益由首季1.17元提高至2.57元。

累計上半年營收236.01億元，年增29.8%；毛利率23.8%，較去年同期約21.8%增加約2個百分點；營益率10.9%，年增4.7個百分點，歸屬母公司稅後純益18.6億元，年增203%，每股純益3.74元。

景碩表示，新增投資將以自有資金或銀行融資支應，但196億元屬於專案預算額度，不代表全數會在今年投入。

景碩今年資本支出原估約80億元，其中約60億元用於ABF載板擴產，其餘約20億元為維持性支出。此次再核准196億元新增專案預算，後續將如何分年投入，以及可新增多少高階ABF載板產能，將成為市場關注焦點。