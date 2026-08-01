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富邦媒上半年EPS 4.81元 雙引擎助攻
富邦媒（8454）昨（31）日公布2026年第2季暨上半年財報，第2季合併營收270.9億元，季增1%，年增4.1%；營業利益7.93億元，持平上季，年增2.5%；每股純益2.38元。上季營收及獲利均維持年增趨勢。
富邦媒指出，受惠零售業務持續成長、平台業務維持雙位數增幅，零售媒體聯播網（RMN）廣告收入亦持續增加，第2季核心電商平台交易金額（GMV）成長幅度較第1季擴大。累計上半年合併營收536.9億元，年增2.4%；營業利益15.8億元，年增1.4%；歸屬母公司稅後淨利12.7億元，每股純益4.81元。
momo持續推進零售與mo店+平台雙引擎策略。零售業務深化原廠品牌合作、擴充商品供給並強化會員經營；平台業務則透過商家拓展、供給擴充及平台治理，維持雙位數成長。
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