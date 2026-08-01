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閎康賣陸子公司持股

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體材料分析實驗室大廠閎康（3587）昨（31）日召開重大訊息記者會，董事會決議出售間接投資的中國子公司閎康技術檢測（上海）80%股權案給投資團隊，上海子公司價值約人民幣19億元（約新台幣90.9億元），以現金完成交易。交易完成後，投資團隊將持有閎康上海80%股權，閎康科技則保留20%股權。

本案尚須股東會及主管機關核准，預計今年底前完成所有程序並進行交割。未來公司重心加強美國、日本等重點市場，不排除布局歐洲及東南亞。

閎康董事長謝詠芬昨日親上第一線回應相關問題。她指出，全球高階製程重心逐步延伸至日本及美國，當地對先進製程分析需求持續增加，公司積極調度資源挹注市場發展；中國大陸營收逐步下降，該區域營收占比由去年的34%降至今年第2季約33%。日本市場近兩年營收效益已超越大陸，美國客戶近期也持續邀請閎康赴當地設立實驗室。

謝詠芬表示，隨著全球高階製程重心逐步延伸至日本及美國，當地對先進製程分析需求持續增加，大陸近年在地實驗室增加、政府補助提升，台資業者既有優勢逐漸縮小，因此公司決定將更多資源投入歐美市場，未來也不排除進一步布局歐洲及東南亞市場。

她也指出，雖然大陸持續推動先進製程，但目前不少晶圓廠仍受設備取得限制，即使未來逐步導入設備或自行開發，要真正建立成熟量產能力及提升良率，仍需約三至五年時間，因此公司未來仍將聚焦具較高技術門檻的先進分析服務。

談到國際布局，謝詠芬表示，目前閎康已與全球三家頂級晶圓廠合作，分別位於台灣、日本及美國，在2奈米以下製程分析服務更已全面涵蓋三家客戶。公司未來將持續跟隨這些晶圓廠及其Fabless客戶發展，優先協助客戶進行良率改善與製程驗證，預期高階製程業務比重將持續提升。

閎康擬出售上海子公司80%股權
閎康擬出售上海子公司80%股權

閎康 半導體 上海

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