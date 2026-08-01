晶碩上半年EPS 13.13元

晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照

晶碩（6491）昨（31）日公告上半年財報，在高階產品出貨成長帶動下，上半年合併營收40億元，年增24.2%；稅後純益10.17億元，年增26.6%，每股純益（EPS）13.13元，改寫歷年同期新高。單看第2季，EPS達7.08元，亦創歷年同期新高、單季歷史次高，僅次於2023年第4季，顯示獲利動能持續升溫。

晶碩第2季合併營收21.15億元，年增30%；稅後純益5.44億元，年增73.6%，EPS 7.08元創下十季以來新高。上半年毛利率53.15%，較去年同期增加0.17個百分點；營益率28.18%，較去年同期提升3.03個百分點，顯示在產品組合優化及營運效率改善帶動下，獲利成長幅度優於營收，推升上半年獲利與EPS雙雙改寫同期新高。

晶碩表示，今年以來日本市場需求維持穩健，大型客戶持續擴大拉貨，目前日本市場營收占比已提升至約六成，成為推升整體營運成長的主要動能。目前客戶訂單需求仍維持穩定，加上市場訂單持續朝大型供應商集中，既有客戶下單力道延續，預期新增產線將自8月起陸續投產，有助支撐下半年出貨動能，整體營收表現仍有機會優於上半年。

除日本市場外，晶碩表示，歐洲市場目前仍持續推進產品認證及通路布局，隨相關證照逐步到位，可望進一步提升營收貢獻；兒童近視控制鏡片、智慧眼鏡等新產品亦持續開發中，將作為未來中長期成長動能之一。公司認為，全球隱形眼鏡市場需求仍具穩定成長趨勢，將持續擴充產能、深化產品布局，提升全球競爭力。

法人則表示，隨日本及歐洲市場矽水膠產品出貨持續放量，加上散光、老花及多焦點等高階光學產品占比提升，晶碩產品組合有望持續優化，帶動毛利率及獲利表現改善。此外，隨傳統旺季到來及新增產能逐步開出，整體成長動能將延續，預估晶碩今年全年營收將站穩85億元，明年則有機會挑戰百億大關。