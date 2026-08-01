創意下半年營收喊衝
IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。
創意先前已公布第2季營收138.96億元，季增21%、年增128%；稅後純益15.55億元，季減5%、年增99%，每股純益11.61元。受到Turnkey比重提高及產品組合變化影響，毛利率降至21.5%，較首季減少5.7個百分點。不過，台積電提供更多產能支持，公司取得的晶圓數量增加，管理層看好下半年營收優於上半年。
張麗絲指出，CPO一定會成為產業趨勢，每個客戶最終都會用到。除了目前已知的兩家新創客戶，創意也有大型客戶正在接洽，但專案仍在早期階段。將依客戶需求彈性提供IP、Design Service及Turnkey服務，爭取從設計一路參與至量產。
張麗絲強調「相信一定有機會」參與北美CSP大廠的Compute Die，不會放棄，對爭取相關合作也很有信心。創意除了先進封裝或部分設計服務，也逐步向CSP最核心的晶片設計靠攏。
在北美客戶CPU與車用兩條產品線方面，北美CPU客戶的下一代專案已開發近兩年，預計今年底至明年初Tape-out並準備量產；車用客戶本代產品正在Tape-out，公司已拿到下一代合作訂單。
中國大陸車用客戶部分，研發進度樂觀，產品採取「艙駕合一」設計，一顆晶片同時支援ADAS及車內娛樂系統，並可降低DRAM用量，相關專案明年可望開始貢獻營收。
副總經理暨財務長廖俊杰指出，展望下半年，產品結構預期與第2季相近，車用業務將逐步接棒加密貨幣，加上圖靈中心全面投入運作，進一步支援3奈米、2奈米及高階封裝專案，對下半年營收規模與接案能力均持樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。