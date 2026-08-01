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創意下半年營收喊衝

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

創意總經理戴尚義。聯合報系資料照
創意總經理戴尚義。聯合報系資料照

IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

創意先前已公布第2季營收138.96億元，季增21%、年增128%；稅後純益15.55億元，季減5%、年增99%，每股純益11.61元。受到Turnkey比重提高及產品組合變化影響，毛利率降至21.5%，較首季減少5.7個百分點。不過，台積電提供更多產能支持，公司取得的晶圓數量增加，管理層看好下半年營收優於上半年。

張麗絲指出，CPO一定會成為產業趨勢，每個客戶最終都會用到。除了目前已知的兩家新創客戶，創意也有大型客戶正在接洽，但專案仍在早期階段。將依客戶需求彈性提供IP、Design Service及Turnkey服務，爭取從設計一路參與至量產。

張麗絲強調「相信一定有機會」參與北美CSP大廠的Compute Die，不會放棄，對爭取相關合作也很有信心。創意除了先進封裝或部分設計服務，也逐步向CSP最核心的晶片設計靠攏。

在北美客戶CPU與車用兩條產品線方面，北美CPU客戶的下一代專案已開發近兩年，預計今年底至明年初Tape-out並準備量產；車用客戶本代產品正在Tape-out，公司已拿到下一代合作訂單。

中國大陸車用客戶部分，研發進度樂觀，產品採取「艙駕合一」設計，一顆晶片同時支援ADAS及車內娛樂系統，並可降低DRAM用量，相關專案明年可望開始貢獻營收。

副總經理暨財務長廖俊杰指出，展望下半年，產品結構預期與第2季相近，車用業務將逐步接棒加密貨幣，加上圖靈中心全面投入運作，進一步支援3奈米、2奈米及高階封裝專案，對下半年營收規模與接案能力均持樂觀看法。

營收 法說會 IC設計

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